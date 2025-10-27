الحية: إسرائيل غيرت معالم الأرض بغزة مما صعب تحديد مواقع دفن جثث الرهائن

قال خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، إن الحركة تواجه صعوبات في العثور على جثث بعض الأسرى القتلى، مشيرًا إلى أن التغييرات التي أحدثتها إسرائيل في قطاع غزة تعيق عمليات البحث.

وأوضح الحية، في تصريحات صحفية، أن "الوسطاء أبلغوا قبل أشهر بوجود مشاكل في تحديد مواقع الدفن، لأن إسرائيل غيرت معالم الأرض في غزة، بما في ذلك المناطق التي دفن فيها القتلى، حتى إن بعض أماكن الدفن لم تعد معروفة".

وأضاف أن هناك "تفهما أمريكيا لهذه الظروف، وقد تم توضيح ذلك للوسطاء".

وأكد الحية أن "الجناح العسكري لحماس يبذل جهودا مكثفة على مدار الساعة في عمليات البحث"، مشيرًا إلى أن "العمل تصاعد خلال الأسبوعين الماضيين بعد تسليم الرهائن الأحياء"، مضيفا أن "إسرائيل تراقب هذه التحركات عن كثب".