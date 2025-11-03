مصرع 4 و11 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع مساء اليوم الإثنين بالطريق الصحراوي الغربي بحري محور منفلوط بمحافظة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري محور منفلوط، ووجود وفيات والمصابين.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص بحري محور منفلوط بالطريق الصحراوي الغربي.

4 وفيات في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص



اسفر الحادث عن مصرع كلا من نبيل عطا فل – 50 عامًا، و أيمن عطا جيد – 48 عامًا، و حبيبة حكيم جورجي – 61 عامًا، و سناء جميل لطيف – 35 عامًا.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي.

أسماء المصابين في حادث إنقلاب ميكروباص

كما أسفر الحادث عن اصابة كلا من ،ماجدة رسمي فوزي – 35 عامًا – كدمة شديدة بالظهر ، و فام نعيم صادق – 15 عامًا – اشتباه كسر بالساق، و الريا أشرف صادق – 14 عامًا – كسر باليد اليمنى، و إليانا أشرف صادق – 9 أعوام – كدمات متفرقة بالجسم، و عطا فل بخيت – 75 عامًا – اضطراب في درجة الوعي، و نسيم ميلاد أنيس – 27 عامًا – جرح قطعي بالرأس، و جاستن هاني ميلاد – 15 عامًا – جرح قطعي بالوجه ، و أنطونيوس نبيل عطا – 23 عامًا – جرح قطعي بالرأس، و كاميلا فتح الله سليمان – 30 عامًا – جرح قطعي بالرأس، و أشرف صادق استقناع – 46 عامًا – كدمات متفرقة بالجسم، و كيرلس صادق استقناع – 29 عامًا – كدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات