الفنان ميدو عادل: قدمت شخصية جديدة في فيلم المنبر وفخور بالمشاركة في هذا العمل السينمائي

قال الفنان ميدو عادل انه يقدم شخصية جديدة ومهمة في فيلم " المنبر" وهي شيخ في الفيلم وعقب المخرج ان هذا تحدي في حد ذاته وميدو فنان موهوب جدا.

واضاف خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، ان هذه شخصية جديدة عليا وكنت سعيد جدا باختياري ، وحبيت الفيلم جدا بسبب اولادي وكنت دائما احب ان اتحدث معهم عن الرموز الوطنية وفي مقدمتهم الأزهر الشريف ودوره الوطني ورسالته ، وكنت سعيد بذلك حتي يشاهدوا الفيلم ويعرفوا دينهم ودور الأزهر ، وهذه الشخصية موجودة في حياتنا وانا من شبرا وهذه الشخصية موجودة في حياتنا وهي شخصية معتدلة ولها بعد إنساني وديني.

وتابع الفنان ميدو عادل، أنه حاولت ان اقدم الشخصية بروح جديدة والفضل يعود الي أسرة العمل والروح الطيبة بين فريق العمل والورق الذي كتب جيدا ويارب ان نكون قدمنا ما يعبر عن مكانة ودور الأزهر الوطني عبر التاريخ وحتي الوقت الحالي.

وأشار إلى أن أكثر مشهد في الفيلم كنت مبهور به ، وهو أنا ذاهب للصلح بيّن ابطال الفيلم والورق المكتوب كان رائع وان التحضير الجيد للفيلم يعطي نتائج إيجابية.