السيناريست فداء الشندويلي يكشف تفاصيل كتابة فيلم "المنبر"

استضاف الإعلامي عمرو الليثي ، صناع فيلم (المنبر ) الفائز بجائزة افضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي .. وهم .. أحمد عبدالعال مخرج العمل ، فداء الشندويلي الكاتب ، عمر السعيد ممثل ، ميدو عادل ممثل ، الطفلة أميرة شقير ، يوسف إسماعيل ممثل ، عادل حقي موسيقي تصويرية ، علي عادل مدير تصوير.

وقال الإعلامي ، عمرو الليثي ان الفيلم يمزج بين التوثيق والدراما ، ويرصد الدور الوطني والتاريخي الذي لعبه الأزهر الشريف على مدار عقود عديدة.

بينما كشف فداء الشندويلي مؤلف فيلم كواليس خاصة تذاع لاول مرة حيث اكد مؤلف الفيلم فداء الشندويلي ان الفيلم صعب جدا للعديد من الأسباب, وولدت فكرة الفيلم من خلال التأكيد علي دور الأزهر وتاريخه ودوره في الدفاع عن الدين والوطن وايضاً ما يقدم من دعم للطلاب من كافة الدول وتعلميهم ورعايتهم وهي اهم نقطة في الفيلم ، مؤكدا ان فضيلة الإمام أحمد الطيب رشحني لتأليف الفيلم وحدث اجتماع مع الدكتور احمد الطيب وكانت الفكرة ان نقدم فيلم عن دور الأزهر وان يكون بشكل عصري وطلبت وقتها ان يكون معي الحسيني حماد وهو متخصص في دور الأزهر ، وكانت الدراسة ان الأزهر هو الكيان الوحيد الذي يستضيف طلاب من كافة البلدان ويعلمهم صحيح الدين وهنا ركزت علي هذه القضية وكانت بداية الفيلم ان احد الاشخاص جاء من خارج مصر ليدرس في الأزهر .

وأضاف ان الأزهر الشريف وفروا لي كل شئ ولكن المشكلة عندي ان معظم ما قدم عن الأزهر كان أعمال وثائقية والان هو فيلم سينما وله شكل جديد ورؤية مختلفة وتحدثت معهم وتوقف الفيلم وتدخل شيخ الأزهر ووقف بجواري وأمر بتصوير الفيلم.

وتابع انني أرادت ان اقدم بطل الفيلم ليس مصري من اجل ان أبرز دور الأزهر في دعم الطلاب من كافة العالم وان يكون إنسان عربي يتحدث عن دور الأزهر ورسالته ، وعلي الواقع الأزهر ساهم في تخريج وزراء ورؤساء دول وله الفضل في كل هذا ، وقدمنا شكل سينمائي في الفيلم وليس وثائقي.

واشار الي انني اسعي الي تقديم مسلسل وحلقات متنوعة عن رموز ومشايخ الأزهر في المرحلة القادمة .