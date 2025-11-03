قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعد الدين الهلالي: النبي الذي نزل عليه الوحي منع هدم الآثار
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السيناريست فداء الشندويلي يكشف تفاصيل كتابة فيلم "المنبر"

صناع فيلم المنبر
صناع فيلم المنبر
محمود محسن

 استضاف الإعلامي عمرو الليثي ، صناع فيلم (المنبر ) الفائز بجائزة افضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي .. وهم .. أحمد عبدالعال مخرج العمل ، فداء الشندويلي الكاتب ، عمر السعيد ممثل ، ميدو عادل ممثل ، الطفلة أميرة شقير ، يوسف إسماعيل ممثل ، عادل حقي موسيقي تصويرية ، علي عادل مدير تصوير.

وقال الإعلامي ، عمرو الليثي ان الفيلم يمزج بين التوثيق والدراما ، ويرصد الدور الوطني والتاريخي الذي لعبه الأزهر الشريف على مدار عقود عديدة.

بينما كشف فداء الشندويلي مؤلف فيلم كواليس خاصة تذاع لاول مرة حيث اكد مؤلف الفيلم فداء الشندويلي ان الفيلم صعب جدا للعديد من الأسباب, وولدت فكرة الفيلم من خلال التأكيد علي دور الأزهر وتاريخه ودوره في الدفاع عن الدين والوطن وايضاً ما يقدم من دعم للطلاب من كافة الدول وتعلميهم ورعايتهم وهي اهم نقطة في الفيلم  ، مؤكدا ان فضيلة الإمام أحمد الطيب رشحني لتأليف الفيلم وحدث اجتماع مع الدكتور احمد الطيب وكانت الفكرة ان نقدم فيلم عن دور الأزهر وان يكون بشكل عصري وطلبت وقتها ان يكون معي الحسيني حماد وهو متخصص في دور الأزهر ، وكانت الدراسة ان الأزهر هو الكيان الوحيد الذي يستضيف طلاب من كافة البلدان ويعلمهم صحيح الدين وهنا ركزت علي هذه القضية وكانت بداية الفيلم ان احد الاشخاص جاء من خارج مصر ليدرس في الأزهر .

وأضاف ان الأزهر الشريف وفروا لي كل شئ ولكن المشكلة عندي ان معظم ما قدم عن الأزهر كان أعمال وثائقية والان هو فيلم سينما وله شكل جديد ورؤية مختلفة وتحدثت معهم وتوقف الفيلم وتدخل شيخ الأزهر ووقف بجواري وأمر بتصوير الفيلم.

وتابع انني أرادت ان اقدم بطل الفيلم ليس مصري من اجل ان أبرز دور الأزهر في دعم الطلاب من كافة العالم وان يكون إنسان عربي يتحدث عن دور الأزهر ورسالته ، وعلي الواقع الأزهر ساهم في تخريج وزراء ورؤساء دول وله الفضل في كل هذا ، وقدمنا شكل سينمائي في الفيلم وليس وثائقي.

واشار الي انني اسعي الي تقديم مسلسل وحلقات متنوعة عن رموز ومشايخ الأزهر  في المرحلة القادمة .

الإعلامي عمرو الليثي فيلم المنبر فداء الشندويلي الأزهر أعمال وثائقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج

إسعاف

مصرع 4 و11 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

النائب العام

النائب العام يجري زيارة لرئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بتولي منصبه الجديد

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد