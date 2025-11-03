تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

شيع العشرات من أهالي قرية تلبنت ابشيش بمركز الباجور في محافظة المنوفية جثامين ام وابنتها عقب وفاتهما.

وادي الاهالي صلاة الجنازة علي الجثامين من مسجد العرب بالقرىة وسط حالة من الحزن بين جميع اهالي القرية.

واكد الاهالي،ان لحاجة ابتسام احمد الكفراوي وابنتها رقية ابراهيم طه كانوا يرتبطان ببعضهم البعض حيث كانت تعاني الابنه من مرض ذهني وحركي ومن ذوي الهمم وترعاها الام منذ سنوات كثيرة.

وتابع الاهالي، ان رقية تبلغ من العمر 38 عاما وتدهورت صحتها منذ فترة وتم احتجازها بالعناية المركزة بمدينة الباجور واصيبت والدتها بحالة حزن كبيرة حيث كانت ترتبط بطفلتها بشكل كبير.

وتابع الاهالي، وفاة رقيه وبعد ساعات من الإعلان توفت الام صاحبة ال ٥٥ عاما بعد حزنها علي وفاة نجلتها التي كانت ترتبط بيها كثيرا وترعاها.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أهالي القرية الذين خرجوا لتوديع الام وابنتها في مشهد جنائزي مهيب.