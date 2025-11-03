قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية
تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية
مروة فاضل

شيع العشرات من أهالي قرية تلبنت ابشيش بمركز الباجور في محافظة المنوفية جثامين ام وابنتها عقب وفاتهما. 

وادي الاهالي صلاة الجنازة علي الجثامين من مسجد العرب بالقرىة وسط حالة من الحزن بين جميع اهالي القرية. 

 واكد الاهالي،ان لحاجة ابتسام احمد الكفراوي وابنتها رقية ابراهيم طه كانوا يرتبطان ببعضهم البعض حيث كانت تعاني الابنه من مرض ذهني وحركي ومن ذوي الهمم وترعاها الام منذ سنوات كثيرة.

وتابع الاهالي، ان رقية تبلغ من العمر 38 عاما وتدهورت صحتها منذ فترة وتم احتجازها بالعناية المركزة بمدينة الباجور واصيبت والدتها بحالة حزن كبيرة حيث كانت ترتبط بطفلتها بشكل كبير. 

وتابع الاهالي، وفاة رقيه وبعد ساعات من الإعلان توفت الام صاحبة ال ٥٥ عاما بعد حزنها علي وفاة نجلتها التي كانت ترتبط بيها كثيرا وترعاها. 

 وسادت حالة من الحزن بين جميع أهالي القرية الذين خرجوا لتوديع الام وابنتها في مشهد جنائزي مهيب. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الباجور ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الدولار

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد مجاهد: رومانيا ضيف شرف الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فريدة عثمان

فريدة عثمان: المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فخر لا تنسى

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد