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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار قرب محطة قطار في ألمانيا.. والشرطة تطلق عملية أمنية واسعة

الشرطة الالمانية
الشرطة الالمانية

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن أعيرة نارية أطلقت في محطة القطار المركزية في مدينة فوبرتال في ألمانيا، مؤكدة أن الشرطة إلى إطلاق عملية أمنية واسعة.

وأوضحت “رويترز”، أنه تم إلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه في الهجوم ويجري استجوابه حاليا، مشيرة إلى أن البحث عن شخصين آخرين شاركا في هجوم مستمر.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الألمانية، إصابة سبعة أشخاص معظمهم بجروح طفيفة خلال استعراض في مدينة ملاهي "أوروبا -بارك" الأكبر في ألمانيا، والواقعة في منطقة روست القريبة من الحدود مع فرنسا.

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وقالت الشرطة في بيانها إن قرابة الساعة الخامسة مساء لاحظ حاضرون وقوع حادثة في بركة مليئة بالمياه كان يجري استعراض فيها، مُشيرةً إلى إصابة خمسة أشخاص من فنانين وزائرين بالحادثة.

فوبرتال المانيا

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