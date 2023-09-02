ألمانيا تتجه نحو الركود بسبب بيروقراطية الطاقة الخضراء | تقرير

حذر حزب المعارضة في البلاد من أن ألمانيا تتجه نحو الركود الناجم عن البيروقراطية المحيطة بسياسات الطاقة الخضراء.

كانت ألمانيا ذات يوم واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم، ومن المتوقع الآن أن يكون لديها الاقتصاد الأسوأ أداءً مقارنة بأي دولة رائدة في العالم، وفقًا لإحصائيات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يدعي فريدريش ميرز، زعيم حزب المعارضة الديمقراطي المسيحي البالغ من العمر 67 عامًا، أن هذا الركود هو نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة البيروقراطية المفرطة في مجال الطاقة الخضراء، والتي يقودها حزب الخضر في ائتلاف مع الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة المستشار أولاف شولتز.

وقال ميرز لصحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية: 'للأسف، سيكون عام 2023 عام الركود'.

'إذا لم يتم إيقاف الكم المجنون من البيروقراطية قريبًا، وإذا لم تنخفض أسعار الطاقة بسرعة، فلن يكون عام 2024 عامًا جيدًا أيضًا.'

وتعهد الزعيم الشعبوي بـ 'خفض الضرائب وعبء الرسوم على الطاقة'، و'إعادة ربط محطات الطاقة النووية التي تم إيقاف تشغيلها بالشبكة على الفور'، و'اعتماد وقف للبيروقراطية'.

وأوضح قائلاً: 'لا ينبغي لأي قانون جديد أن يؤدي إلى مزيد من البيروقراطية'. وهذا يعني مثلاً: سنوقف قانون التدفئة. وفي هذا الشكل، فهي ليست معيبة من الناحية التكنولوجية فحسب، بل إنها تؤدي أيضًا إلى تحريك بيروقراطية جديدة ضخمة.

جاء هذا التعهد قبل وقت قصير من اختلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علنًا مع موقف ألمانيا الحالي بشأن الطاقة النووية، مدعيًا أن إهمال دور الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي سيكون 'خطأ تاريخيًا'.

ويتقدم ميرز حاليًا في استطلاعات الرأي بعد أن تبنى حزبه العديد من السياسات المناهضة للمهاجرين.

وفي الوقت نفسه، تراجعت تصنيفات الحكومة في الأشهر الأخيرة. أظهر استطلاع للرأي نشر نهاية الأسبوع أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، 73%، غير راضين عن الحكومة الائتلافية الحالية.

وجاء تراجع التصنيف في الوقت الذي كشفت فيه أرقام جديدة أن ألمانيا ظلت 'رجل أوروبا المريض' مع ركود اقتصادها في الربع الثاني بينما تعاني البلاد من تباطؤ صناعي وتضخم عنيد.

تم الإشادة بالتوقعات المستقبلية للأمة منذ فترة طويلة مع تدهور القوة الصناعية في أوروبا، حيث سجل اقتصادها نموًا صفريًا في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات من وكالة الإحصاء الفيدرالية ديستاتيس.

وتأتي هذه الأرقام بمثابة ضربة قوية للحكومة الألمانية، التي ضاعفت بجرأة توقعاتها للنمو لهذا العام بعد فشل أزمة الطاقة في فصل الشتاء.

ويتناقض الاقتصاد الراكد في ألمانيا - الذي سقط في الركود في وقت سابق من هذا العام - بشكل صارخ مع اقتصاد بريطانيا الذي خرج من الاتحاد الأوروبي، والذي لا يزال يشهد نموا. نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام، حيث شجع الطقس المشمس في يونيو البريطانيين على تناول الطعام بالخارج وإنفاق المزيد.

لكن بعض المراقبين بدأوا يطلقون على ألمانيا لقب 'رجل أوروبا المريض' مرة أخرى، بعد مرور 25 عاماً على حصولها على اللقب في أواخر التسعينيات بسبب ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

وقال كارستن برزيسكي، الاقتصادي في آي إن جي، إن الأرقام الجديدة 'لن تفعل الكثير لإنهاء الجدل حول كون ألمانيا رجل أوروبا المريض الجديد'.

وأضاف برزيسكي: 'في الواقع، تبدو التوقعات على المدى القصير والطويل بعيدة كل البعد عن اللون الوردي'.

تشمل المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الألماني ضعف القطاع الصناعي الضخم والأداء الضعيف للصادرات، وكلاهما لهما تأثيرات كبيرة على الاقتصاد بأكمله.

وهاتان الركيزتان الأساسيتان حساستان بشكل خاص لارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، والاقتصاد المتعثر في الصين، الشريك التجاري الأكبر لألمانيا.