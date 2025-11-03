قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 من ركابه بطريق إسكندرية الصحراوى
7 سنن مهجورة حرص عليها رسول الله عند نزول المطر.. هل تعرفها؟
الخارجية: قلقون إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في الفاشر
صادرات الصناعات الكيماوية تتخطى 6.8 مليار دولار بنمو 10% خلال 9 أشهر من 2025
مدبولي: مصر تنفذ مشروعًا قوميًا للصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح في 17 محافظة
زلزال أفغانستان يتسبب في أضرار جسيمة بمسجد مزار شريف الأزرق.. فيديو
رئيس الوزراء: الصراعات تحرم الشعوب من حقوقها الأساسية.. ومجاعة غزة أبرز شاهد
مصابون في قصف بمسيرة إسرائيلية وتكثيف لإطلاق النار قبالة سواحل غزة
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالزقازيق
رئيس الوزراء: مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مهلة نزع سلاح حزب الله تقترب.. تصاعد القلق في إسرائيل ولبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، صباح الاثنين، تراجعًا جديدًا مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، في استمرار لموجة الهبوط التي بدأت مؤخرًا، متأثرة بتراجع أسعار المعدن عالميًا هبوط سعر الصرف.

وأكدت مؤشرات التداول أن سعر الذهب اليوم فقد جزءًا من مكاسبه السابقة، مع تراجع ملحوظ في سعر الذهب عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا بين المواطنين، وسط توقعات بمزيد من التذبذب خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم وعيار 21

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديثات الصاغة على النحو التالي:

عيار 24:
6102.75 جنيه بيع
6057.25 جنيه شراء
انخفاض قدره 5.75 جنيه

عيار 22:
5594.25 جنيه بيع
5552.5 جنيه شراء
انخفاض قدره 5.25 جنيه

عيار 21:
5340 جنيه بيع
5300 جنيه شراء
انخفاض قدره 5 جنيهات

عيار 18:
4577.25 جنيه بيع
4542.75 جنيه شراء
انخفاض قدره 4.25 جنيه

عيار 14:
3560 جنيه بيع
3533.25 جنيه شراء
انخفاض قدره 3.25 جنيه

جنيه الذهب:
42720 جنيه بيع
42400 جنيه شراء
انخفاض قدره 40 جنيهًا

أوقية الذهب:
4015.31 دولار بيع
4014.69 دولار شراء
انخفاض قدره 1.5 دولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ويُعد سعر الذهب عيار 21 المؤشر الأهم لدى المصريين نظرًا لكونه الأكثر تداولًا في السوق، وقد شهد خلال تعاملات اليوم انخفاضًا جديدًا ليسجل 5340 جنيهًا للبيع و5300 جنيه للشراء، مقارنة بسعر 5900 جنيه خلال الشهر الماضي بدون مصنعية، أي أنه فقد نحو 560 جنيهًا من قيمته خلال الأسابيع الأخيرة.

مصنعية الذهب في محلات الصاغة

تختلف أسعار المصنعية من محل إلى آخر داخل المحافظات المصرية، حيث تتراوح ما بين 100 إلى 250 جنيهًا للجرام الواحد، وفقًا لنوع العيار وتصميم القطعة.

 كما تختلف باختلاف جودة المعدن المخلوط المستخدم في تصنيع القطعة الذهبية.

ويؤكد تجار الذهب أن المستهلكين يفضلون عيار 21 بسبب توازنه بين السعر والقيمة، فضلًا عن سهولة تسييله وإعادة بيعه مقارنة بالعيارات الأخرى.

توقعات أسعار الذهب في مصر

رجح خبراء الاقتصاد أن سعر الذهب اليوم في مصر سيتحرك خلال الأيام القليلة المقبلة في نطاق محدود بين 5280 و5370 جنيهًا لعيار 21، في انتظار ما ستسفر عنه بيانات التضخم الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على الاتجاه القادم للذهب عالميًا.

كما يؤثر تراجع سعر الصرف داخل وتوازن العرض والطلب في الحد من أي قفزات مفاجئة في الأسعار، و المرحلة الحالية تتسم بالهدوء النسبي مقارنة بالتقلبات الحادة التي شهدها السوق الشهر الماضي.

الذهب يفقد بريقه مؤقتًا

وبحسب البيانات الرسمية، فإن سعر الذهب اليوم فقد ما يقارب 560 جنيهًا من أعلى مستوى سجله الشهر الماضي عندما بلغ 5900 جنيه لعيار 21 بدون مصنعية،  نتيجة تراجع الأسعار العالمية للأونصة.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم وعيار 21 سعر الذهب عيار 21 اليوم مصنعية الذهب توقعات أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

زامير

فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025 وخطوات السداد الإلكتروني

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025.. وخطوات السداد الإلكتروني

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025: سداد جميع ديونك

الجوزاء

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2025 : تسوية مشاكلك المالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد