هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، صباح الاثنين، تراجعًا جديدًا مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، في استمرار لموجة الهبوط التي بدأت مؤخرًا، متأثرة بتراجع أسعار المعدن عالميًا هبوط سعر الصرف.

وأكدت مؤشرات التداول أن سعر الذهب اليوم فقد جزءًا من مكاسبه السابقة، مع تراجع ملحوظ في سعر الذهب عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا بين المواطنين، وسط توقعات بمزيد من التذبذب خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم وعيار 21

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديثات الصاغة على النحو التالي:

عيار 24:

6102.75 جنيه بيع

6057.25 جنيه شراء

انخفاض قدره 5.75 جنيه

عيار 22:

5594.25 جنيه بيع

5552.5 جنيه شراء

انخفاض قدره 5.25 جنيه

عيار 21:

5340 جنيه بيع

5300 جنيه شراء

انخفاض قدره 5 جنيهات

عيار 18:

4577.25 جنيه بيع

4542.75 جنيه شراء

انخفاض قدره 4.25 جنيه

عيار 14:

3560 جنيه بيع

3533.25 جنيه شراء

انخفاض قدره 3.25 جنيه

جنيه الذهب:

42720 جنيه بيع

42400 جنيه شراء

انخفاض قدره 40 جنيهًا

أوقية الذهب:

4015.31 دولار بيع

4014.69 دولار شراء

انخفاض قدره 1.5 دولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ويُعد سعر الذهب عيار 21 المؤشر الأهم لدى المصريين نظرًا لكونه الأكثر تداولًا في السوق، وقد شهد خلال تعاملات اليوم انخفاضًا جديدًا ليسجل 5340 جنيهًا للبيع و5300 جنيه للشراء، مقارنة بسعر 5900 جنيه خلال الشهر الماضي بدون مصنعية، أي أنه فقد نحو 560 جنيهًا من قيمته خلال الأسابيع الأخيرة.

مصنعية الذهب في محلات الصاغة

تختلف أسعار المصنعية من محل إلى آخر داخل المحافظات المصرية، حيث تتراوح ما بين 100 إلى 250 جنيهًا للجرام الواحد، وفقًا لنوع العيار وتصميم القطعة.

كما تختلف باختلاف جودة المعدن المخلوط المستخدم في تصنيع القطعة الذهبية.

ويؤكد تجار الذهب أن المستهلكين يفضلون عيار 21 بسبب توازنه بين السعر والقيمة، فضلًا عن سهولة تسييله وإعادة بيعه مقارنة بالعيارات الأخرى.

توقعات أسعار الذهب في مصر

رجح خبراء الاقتصاد أن سعر الذهب اليوم في مصر سيتحرك خلال الأيام القليلة المقبلة في نطاق محدود بين 5280 و5370 جنيهًا لعيار 21، في انتظار ما ستسفر عنه بيانات التضخم الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على الاتجاه القادم للذهب عالميًا.

كما يؤثر تراجع سعر الصرف داخل وتوازن العرض والطلب في الحد من أي قفزات مفاجئة في الأسعار، و المرحلة الحالية تتسم بالهدوء النسبي مقارنة بالتقلبات الحادة التي شهدها السوق الشهر الماضي.

الذهب يفقد بريقه مؤقتًا

وبحسب البيانات الرسمية، فإن سعر الذهب اليوم فقد ما يقارب 560 جنيهًا من أعلى مستوى سجله الشهر الماضي عندما بلغ 5900 جنيه لعيار 21 بدون مصنعية، نتيجة تراجع الأسعار العالمية للأونصة.