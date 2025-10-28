قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
المتحف المصري الكبير.. حلم استمر 15 عامًا يتحول إلى واقع
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب
عبد العزيز جمال

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 حالة من الانهيار المتسارع في الأسعار، بعد موجة هبوط حادة ضربت جميع الأعيرة دون استثناء، متأثرة بانخفاض الأونصة العالمية إلى أدنى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الجاري عند 3916 دولارًا.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

أسعار الذهب اليوم 

هبط سعر الذهب في مصر اليوم بأكثر من 110 جنيهات دفعة واحدة لعيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا بين المواطنين، في واحدة من أكبر الخسائر التي تشهدها السوق خلال العام الجاري، وذلك بالتزامن مع تراجع حاد في الأسعار العالمية.

وتشير مؤشرات السوق إلى أن الذهب ينهار بوتيرة متسارعة، مدفوعًا بتزايد التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى تراجع الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، في الوقت الذي تتجه فيه الأسواق العالمية نحو الاستثمار في الأسهم والأصول ذات المخاطر العالية.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديث من محال الصاغة في مصر صباح اليوم الثلاثاء، جاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24 يسجل 6045 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 يسجل 5290 جنيهًا للجرام

عيار 18 يسجل 4534 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب يسجل 42320 جنيهًا

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء
عيار 246025 جنيه5965 جنيه
عيار 225520 جنيه5470 جنيه
عيار 215270 جنيه5220 جنيه
عيار 184515 جنيه4475 جنيه
عيار 143515 جنيه3480 جنيه
عيار 123010 جنيه2985 جنيه
الأونصة187330 جنيه185555 جنيه
الجنيه الذهب42160 جنيه41760 جنيه
الأونصة بالدولار3915.27 دولار

أسباب الانهيار المفاجئ في أسعار الذهب

الهبوط الحاد في سعر الذهب عالميًا جاء بعد سلسلة من التصريحات الاقتصادية والسياسية الإيجابية التي دفعت المستثمرين للتخلي عن المعدن الأصفر. 

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري قريب مع الصين، كما أعلن عن حزمة من الاتفاقيات التجارية ومشروعات المعادن الحيوية في ماليزيا بالتعاون مع أربع دول من جنوب شرق آسيا، مما زاد من حالة التفاؤل في الأسواق العالمية.

سعر الذهب

الأسهم الآسيوية تنتعش والذهب يفقد بريقه

بالتوازي مع هذه التصريحات، واصلت الأسهم الآسيوية تحقيق مكاسب قوية مدفوعة بآمال انحسار التوترات التجارية العالمية، الأمر الذي زاد من شهية المستثمرين للمخاطرة، وأدى إلى موجة بيع واسعة للذهب.

 هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على السوق، التي تأثرت سريعًا بانخفاض الأسعار العالمية، ليسجل الذهب اليوم أدنى مستوياته خلال أكتوبر.

توقعات المرحلة المقبلة

قد يواصل التراجع في المدى القصير إذا استمر التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وتحسنت العلاقات التجارية بين القوى الكبرى، خاصة في ظل اتجاه المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع. 

ومع ذلك، يبقى الذهب مخزنًا للقيمة على المدى الطويل، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي التي لا تزال تخيم على الأسواق العالمية.

 

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

الذهب

انهيار مفاجئ في أسعار الذهب يكبّد المستثمرين خسائر كبيرة.. وعيار 24 أقل من 6000 جنيه لأول مرة

الهيئة القومية

الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكثف الرقابة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الاسكان

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم والمنيا

بالصور

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد