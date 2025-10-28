انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 حالة من الانهيار المتسارع في الأسعار، بعد موجة هبوط حادة ضربت جميع الأعيرة دون استثناء، متأثرة بانخفاض الأونصة العالمية إلى أدنى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الجاري عند 3916 دولارًا.



أسعار الذهب اليوم

هبط سعر الذهب في مصر اليوم بأكثر من 110 جنيهات دفعة واحدة لعيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا بين المواطنين، في واحدة من أكبر الخسائر التي تشهدها السوق خلال العام الجاري، وذلك بالتزامن مع تراجع حاد في الأسعار العالمية.



وتشير مؤشرات السوق إلى أن الذهب ينهار بوتيرة متسارعة، مدفوعًا بتزايد التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى تراجع الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، في الوقت الذي تتجه فيه الأسواق العالمية نحو الاستثمار في الأسهم والأصول ذات المخاطر العالية.



أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديث من محال الصاغة في مصر صباح اليوم الثلاثاء، جاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24 يسجل 6045 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 يسجل 5290 جنيهًا للجرام

عيار 18 يسجل 4534 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب يسجل 42320 جنيهًا

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6025 جنيه 5965 جنيه عيار 22 5520 جنيه 5470 جنيه عيار 21 5270 جنيه 5220 جنيه عيار 18 4515 جنيه 4475 جنيه عيار 14 3515 جنيه 3480 جنيه عيار 12 3010 جنيه 2985 جنيه الأونصة 187330 جنيه 185555 جنيه الجنيه الذهب 42160 جنيه 41760 جنيه الأونصة بالدولار 3915.27 دولار —

أسباب الانهيار المفاجئ في أسعار الذهب

الهبوط الحاد في سعر الذهب عالميًا جاء بعد سلسلة من التصريحات الاقتصادية والسياسية الإيجابية التي دفعت المستثمرين للتخلي عن المعدن الأصفر.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري قريب مع الصين، كما أعلن عن حزمة من الاتفاقيات التجارية ومشروعات المعادن الحيوية في ماليزيا بالتعاون مع أربع دول من جنوب شرق آسيا، مما زاد من حالة التفاؤل في الأسواق العالمية.



الأسهم الآسيوية تنتعش والذهب يفقد بريقه

بالتوازي مع هذه التصريحات، واصلت الأسهم الآسيوية تحقيق مكاسب قوية مدفوعة بآمال انحسار التوترات التجارية العالمية، الأمر الذي زاد من شهية المستثمرين للمخاطرة، وأدى إلى موجة بيع واسعة للذهب.

هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على السوق، التي تأثرت سريعًا بانخفاض الأسعار العالمية، ليسجل الذهب اليوم أدنى مستوياته خلال أكتوبر.

توقعات المرحلة المقبلة

قد يواصل التراجع في المدى القصير إذا استمر التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وتحسنت العلاقات التجارية بين القوى الكبرى، خاصة في ظل اتجاه المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع.

ومع ذلك، يبقى الذهب مخزنًا للقيمة على المدى الطويل، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي التي لا تزال تخيم على الأسواق العالمية.