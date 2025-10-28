قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الداخلية تغلق باب التقديم لحج القرعة
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
خدمات

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ، بعد موجة من التراجع خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بأن تستمر حالة الهدوء النسبي في الأسعار مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية وتراجع الإقبال على الملاذات الآمنة.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق ، عند 5400 جنيه للبيع و5350 جنيهًا للشراء، ليواصل ثباته لليوم الثاني على التوالي بعد الانخفاض الذي شهده أمس الاثنين، مدعومًا بمؤشرات إيجابية حول اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما انعكس على الأسواق العالمية للذهب.

وفقد سعر الجرام 500 جنيه من أعلى سعر سجله مع بداية الشهر الجاري وهو 5900 جنيه.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 6171.5 جنيه للبيع و6114.25 جنيه للشراء، ليحافظ على مستواه المسجل في ختام تعاملات أمس دون أي تغير يُذكر، في ظل استقرار سعر الأونصة عالميًا عند مستويات قريبة من 3970 دولارًا.

سعر الذهب عيار 22

كما سجل سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة نحو 5657.25 جنيه للبيع و5604.75 جنيه للشراء، وهو العيار الذي يلقى إقبالًا في المحافظات الساحلية وبين فئات معينة من المستثمرين في المشغولات الذهبية ذات العيار الأعلى.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

أما سعر الذهب عيار 18 فقد استقر هو الآخر عند 4628.5 جنيه للبيع و4585.75 جنيه للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا في محافظات القاهرة والإسكندرية نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بعيارات الذهب الأعلى.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 وعيار 12 وعيار 9

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3600 جنيه للبيع و3566.75 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 12 نحو 3085.75 جنيه للبيع و3057.25 جنيه للشراء.

أما سعر الذهب عيار 9 فقد بلغ 2314.25 جنيه للبيع و2292.75 جنيه للشراء، وهو العيار الأقل سعرًا والأقل تداولًا في السوق المحلي.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

حافظ سعر الجنيه الذهب في السوق على مستواه عند 43200 جنيه للبيع و42800 جنيه للشراء، متأثرًا بثبات سعر الذهب عيار 21، حيث يتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من العيار نفسه.

سعر أونصة الذهب عالميًا

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في السوق 3972.79 دولار للبيع و3972.3 دولار للشراء، وذلك وسط استقرار نسبي في تعاملات الأسواق العالمية التي تشهد حذرًا قبل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقبة.

توقعات الخبراء وتحركات السوق

ويرى خبراء سوق الذهب أن استمرار الاستقرار الحالي قد يكون مؤقتًا، وأن الأسعار ربما تعود للتحرك خلال الأيام المقبلة تبعًا للتقلبات العالمية في سعر الأونصة وتغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الذهب ما زال يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن في ظل المخاوف الاقتصادية المتزايدة عالميًا.

تأثرت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية بتراجع الأسعار العالمية من مستويات تقترب من 4100 دولار إلى ما دون 4000 دولار للأونصة، وهو ما انعكس على السوق المحلي بتراجع بلغ نحو 500 جنيه في سعر عيار 21 ، قبل أن يستقر مجددًا عند مستوياته الحالية البالغة 5400 جنيه.

مستقبل سعر الذهب 

لا تزال الأسواق المحلية والعالمية في حالة ترقب لأي تطورات اقتصادية أو سياسية قد تدفع أسعار الذهب للتحرك مجددًا، خاصة في ظل حالة التذبذب التي يشهدها الاقتصاد العالمي، واهتمام المستثمرين بتوقعات الفائدة الأمريكية المقبلة.

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
شراء سيارة
السيارات
السيارات المستعملة
