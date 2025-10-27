قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-10-2025

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 
أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الإثنين

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا  اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع:6285 جنيها.

سعر الشراء: 6230  جنيهًا.


سعر الذهب عيار 22  اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 5760  جنيهًا.

سعر الشراء: 5710 جنيهاً.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 5500  جنيهًا.

سعر الشراء: 5450  جنيهًا.


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 4715  جنيهًا.

سعر الشراء: 4670 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 3665جنيهًا.

سعر الشراء: 3635 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع:3145 جنيهًا.

سعر الشراء: 3115 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 27-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 27-10-2025:

سعر البيع: 44000 جنيه.

سعر الشراء:43600 جنيه .

