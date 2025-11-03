زلزال أفغانستان يتسبب في أضرار جسيمة بمسجد مزار شريف الأزرق.. فيديو

أظهرت مقاطع فيديو متداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي لحق بمسجد مزار شريف الأزرق الشهير، حيث بدا محيطه مغطى بالأنقاض وتصدعت بعض أجزائه الخارجية، وقد التقطت الصور في الظلام قبيل شروق الشمس، كأول دليل على حجم الدمار الذي طال هذا الموقع التاريخي العريق، حيث ألحق الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان فجر اليوم الاثنين أضرارا كبيرة بأحد أهم وأجمل المعالم الدينية في البلاد.

وقد وقع الزلزال على عمق 28 كيلومترا بالقرب من مدينة مزار شريف، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

وقال سكان محليون إن أجزاء من جدران المسجد انهارت، بينما تساقطت البلاطات الزرقاء المميزة التي تغطي قبته وساحته الواسعة.

وأكدت السلطات المحلية أن فرق الإنقاذ تواصل تقييم الأضرار داخل المسجد ومحيطه، وسط مخاوف من وجود تصدعات تهدد سلامة المبنى.

ويعد المسجد الأزرق من أهم المعالم الدينية والمعمارية في أفغانستان، إذ يعتقد أنه يضم ضريح الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين وصهر الرسول صلى الله عليه و سلم، كما يعد مركزا روحيا وسياحيا يقصده آلاف الزوار سنويا.



