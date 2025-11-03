قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 من ركابه بطريق إسكندرية الصحراوى
7 سنن مهجورة حرص عليها رسول الله عند نزول المطر.. هل تعرفها؟
الخارجية: قلقون إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في الفاشر
صادرات الصناعات الكيماوية تتخطى 6.8 مليار دولار بنمو 10% خلال 9 أشهر من 2025
مدبولي: مصر تنفذ مشروعًا قوميًا للصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح في 17 محافظة
زلزال أفغانستان يتسبب في أضرار جسيمة بمسجد مزار شريف الأزرق.. فيديو
رئيس الوزراء: الصراعات تحرم الشعوب من حقوقها الأساسية.. ومجاعة غزة أبرز شاهد
مصابون في قصف بمسيرة إسرائيلية وتكثيف لإطلاق النار قبالة سواحل غزة
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالزقازيق
رئيس الوزراء: مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مهلة نزع سلاح حزب الله تقترب.. تصاعد القلق في إسرائيل ولبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال أفغانستان يتسبب في أضرار جسيمة بمسجد مزار شريف الأزرق.. فيديو

مسجد مزار شريف الأزرق
مسجد مزار شريف الأزرق
هاجر رزق

أظهرت مقاطع فيديو متداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي لحق بمسجد مزار شريف الأزرق الشهير، حيث بدا محيطه مغطى بالأنقاض وتصدعت بعض أجزائه الخارجية، وقد التقطت الصور في الظلام قبيل شروق الشمس، كأول دليل على حجم الدمار الذي طال هذا الموقع التاريخي العريق، حيث ألحق الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان فجر اليوم الاثنين أضرارا كبيرة بأحد أهم وأجمل المعالم الدينية في البلاد.

وقد وقع الزلزال على عمق 28 كيلومترا بالقرب من مدينة مزار شريف، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

وقال سكان محليون إن أجزاء من جدران المسجد انهارت، بينما تساقطت البلاطات الزرقاء المميزة التي تغطي قبته وساحته الواسعة.

وأكدت السلطات المحلية أن فرق الإنقاذ تواصل تقييم الأضرار داخل المسجد ومحيطه، وسط مخاوف من وجود تصدعات تهدد سلامة المبنى.

ويعد المسجد الأزرق من أهم المعالم الدينية والمعمارية في أفغانستان، إذ يعتقد أنه يضم ضريح الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين وصهر الرسول صلى الله عليه و سلم،  كما يعد مركزا روحيا وسياحيا يقصده آلاف الزوار سنويا.


 

مسجد مزار شريف الأزرق الدمار الزلزال أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

زامير

فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025 وخطوات السداد الإلكتروني

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025.. وخطوات السداد الإلكتروني

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025: سداد جميع ديونك

الجوزاء

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2025 : تسوية مشاكلك المالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد