مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلما توابيت 3 رهائن في قطاع غزة
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار
مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط
عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير
مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025، وذلك بعد تعادله السلبي مع المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في لقاء أُقيم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل الموافق السادس من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “محمد بن زايد” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري 2025.

تفاصيل مباراة الأهلي والمصري

شهدت مواجهة الأهلي والمصري في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري ندية كبيرة بين الفريقين، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. 

وأهدر أحمد سيد زيزو ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، كانت كفيلة بمنح الأهلي الفوز وخطف النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما حقق 6 انتصارات و5 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة، بينما رفع المصري رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بعد أن حقق 5 انتصارات و5 تعادلات وخسر في مباراتين.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى ملعب "محمد بن زايد" مساء الخميس المقبل، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لتصحيح مساره واستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله الأخير، في رحلة البحث عن لقب جديد يضاف إلى خزائن النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب في القارة السمراء.

