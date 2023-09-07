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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكم قضائي بسجن مواطن تركي 11 ألف عام.. ما السبب؟

تركيا
تركيا

أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس حكما قضائيا بحق فاروق فاتح أوزير، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "ثوديكس" التركية لتداول العملات المشفرة.

وحكمت المحكمة التركية بسجن أوزير 11 ألفا و196 سنة و10 أشهر و15 يوما، وذلك بعد إثبات تهم الاختلاس المالي من طرفه على متداولين، وجلبت السلطات التركية الشخص المذكور من ألبانيا، بعد فراره إليها إثر إشهار منصة تداول العملات المشفرة إفلاسها.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "زمان" التركية، بأن وزير العدل التركي بكير بوزدادج، كشف أن القضاء التركي ناقش إدخال عقوبة الإعدام إلى قائمة العقوبات الجنائية خلال الفترة القادمة.

وقال بوزداج: "نحن ندرس إدخال عقوبة إعدام إلى قائمة العقوبات".

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وأضاف أنهم أعادوا مناقشة ممارسات الإجراءات الجنائية والمسائل المتعلقة بالإعدام التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب.

القضاء التركي العملات المشفرة تركيا

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