ألف متر.. متى تنتهي عملية إنقاذ أمريكي عالق داخل كهف في تركيا؟

تتواصل جهود تركيا لليوم الخامس على التوالي لإنجاح عملية إنقاذ خطيرة لباحث أمريكي مريض عالق في كهف.

ألف متر تحت الأرض

ومن جانبه ذكر المتحدث باسم الجمعية التركية لاستكشاف الكهوف، يامان أوزاكين، أن فريقا مؤلفا من 150 خبير كهوف يعمل منذ الأحد الماضي من أجل إنقاذ العالم الأمريكي.

وينتمى الرجل العالق، 40 عاما إلى فريق دولي يجري أعمالا بحثية في ثالث أعمق كهف في تركيا، وأصيب العالم الأمريكي بنزيف في المعدة خلال عملية الاستكشاف على عمق 1250 مترا، ونجح زملاؤه بالفريق في نقله إلى مخيم على عمق ألف متر تحت الأرض، لكنه الآن عالق.



ويتعين انتشاله باستخدام معدات خاصة لا تتلاءم مع المرور عبر الأجزاء الضيقة للكهف، ويُجري حاليا تفجير القنوات الضيقة، ووصل أطباء إلى الرجل، وخضع لعملية نقل دم، وكان قادرا على التحدث عبر الهاتف.

ويقول أوزاكين إن عملية الإنقاذ، التي تجرى بمساعدة من خبراء كهوف من المجر وإيطاليا، قد تستغرق أسبوعين آخرين.