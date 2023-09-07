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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من ترامب بشأن محاكمته في جورجيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

يسعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى رفع محاكمته إلى المحكمة الفيدرالية في قضية التدخل في انتخابات جورجيا 2020، وفقًا لملف المحكمة الذي قدمه محاموه اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، تنازل مارك ميدوز، مساعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن حقه في توجيه اتهام رسمي وأقر بأنه غير مذنب بالتهم الموجهة إليه في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بولاية جورجيا.

وحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، قال ميدوز: “بموجب هذا أتنازل عن التوجيه الرسمي وأقدم اعترافي بعدم الذنب في لائحة الاتهام في هذه القضية”.

مساعد ترامب السابق يقر بأنه غير مذنب في قضية التدخل بالانتخابات الرئاسية

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وميدوز هو واحد من 18 متهمًا مشاركًا مدرجين إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية جورجيا.

وفي الشهر الماضي، رفض قاض أمريكي طلبا من ميدوز بنقل قضيته إلى المحكمة الفيدرالية.

ورفض ترامب أيضًا المثول أمام المحكمة وأقر بأنه غير مذنب من التهم الموجهة إليه.

المحكمة الفيدرالية جورجيا انتخابات جورجيا دونالد ترامب

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