بايدن الأكثر فسادا.. ترامب يكشف حقيقة استبعاده من انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن ثقته في أن المحاولة المحتملة لاستبعاده من قائمة المرشحين للرئاسة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور هي "خدعة" أخرى للتدخل في الانتخابات.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، "أعرب جميع خبراء القانون تقريبًا عن رأي مفاده أن التعديل الرابع عشر ليس له أي أساس قانوني أو مكانة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024”.

وأضاف: “وباعتباره تدخلًا في الانتخابات، فهو مجرد خدعة أخرى يستخدمها الشيوعيون اليساريون الراديكاليون والماركسيون والفاشيون لسرقة الانتخابات مرة أخرى”.

وأشار ترامب إلى أن “خصمه السياسي جو بايدن هو الرئيس الأسوأ والأكثر عجزا وفسادا في تاريخ أمريكا، وغير قادر على الفوز في تصويت حر ونزيه”.