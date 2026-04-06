لو بتحب الحار.. فوائد غير متوقعة الفلفل الأحمر

يعد الفلفل الأحمر الحار من أشهر الاطعمة المتداولة في مختلف أنحاء العالم ويتم إضافته على عدد كبير من الأطباق المختلفة.



ووفقا لموقع ويبمد فإن الفلفل الأحمر مصدر ممتاز لفيتاميني أ و سي و يوفر كل نصف كوب من الفلفل الأحمر النيء 47% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أ، و159% من الكمية الموصى بها من فيتامين سي.

دعم جهاز المناعة



يُعدّ فيتامين سي مضادًا قويًا للأكسدة، فهو يُحارب تلف الخلايا، ويُعزز استجابة الجهاز المناعي للميكروبات، وله تأثير مضاد للالتهابات والفلفل الأحمر غني بفيتامين سي، إلا أن تحميصه يُقلل من محتواه من هذا الفيتامين بنسبة تصل إلى 25%.

تحسين صحة العين والبشرة

يُساهم فيتامين أ والبيتا كاروتين الموجودان في الفلفل الأحمر في دعم صحة البصر والعين بشكل عام كما يُساعد فيتامين أ في دعم خلايا الجلد، والتئام الجروح، وتعزيز نمو خلايا الدم البيضاء

غني بالعناصر المفيدة



يُعدّ الفلفل الأحمر مصدراً غنياً بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومن المثير للاهتمام أن الفلفل الأحمر الحلو هو النوع الوحيد من الفليفلة الذي يحتوي على كمية قليلة جداً من الكابسيسين، أو لا يحتوي عليه إطلاقاً، وهو المركب المسؤول عن النكهة الحارة.

يحتوي الفلفل الأحمر الحار على عدد كبير من العناصر الغذائية، وهى:

الكالسيوم

فيتامين أ

فيتامين سي

فيتامين هـ

حديد

البوتاسيوم

المغنيسيوم

بيتا كاروتين

فيتامين ب6

حمض الفوليك

النياسين

الريبوفلافين

فيتامين ك