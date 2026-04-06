الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات
رسالة طمأنة.. الخارجية تؤكد استقرار أوضاع الجاليات المصرية في الأردن والخليج
القبض على شخص غسل 150 مليون جنيه متحصلات الغش التجارى
مصطفى بكري: مصر تقود تحركات اللحظة الأخيرة لتجنب حرب مدمرة بالمنطقة
دعم مستمر للأسر .. موعد صرف تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام
إندونيسيا ترفع رسوم وقود الطائرات وأسعار التذاكر مع ارتفاع النفط
إعفاء الفلاح من رسم الطلمبات أقل من 100 لتر بالقانون
تعاملات مالية جديدة .. حدود السحب اليومي بعد قرار البنك المركزي
هيئة الرقابة النووية: أجواء مصر آمنة تماما.. ونرصد "الخلفية الإشعاعية" للمنطقة لحظيا
إقليمان باكستانيان يصدران أوامر بإغلاق قاعات الأفراح والأسواق مبكرا لترشيد استخدام الطاقة
إيقاف عضوية حمدى قوطة بالوفد
إعلام عبري: هجوم ثلاثي متزامن على إسرائيل من إيران ولبنان واليمن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محمد منتصر عفيفي يتوج بفضية "المتوازي" ببطولة كأس العالم للجمباز الفني

محمد عفيفي
توج محمد منتصر عفيفي، لاعب المنتخب الوطني الأول للجمباز، بفضية بطولة كأس العالم للجمباز الفني والمقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 6 أبريل الجاري.

وحصد "عفيفي" على الميدالية الفضية عقب حصوله على مجموع نقاط 14200 بعد تقديم أداء استثنائي يستطيع أن يتواجد وسط أبطال العالم والأولمبياد.

وحصل الصيني "يانج ليو" على الميدالية الذهبية بعد حصوله على مجموع نقاط 14366، أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب اللاعب المحايد "ارسيني دوخنوو" عقب حصوله على مجموع نقاط 14166.

وكان اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين  اعلن عن مشاركة 128 لاعب ولاعبة من 33 دولة وهم كالتالي:

الجزائر – أرمينيا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – الصين – كولومبيا – كوستاريكا – كرواتيا – قبرص – جمهورية التشيك – إسبانيا – اليونان – هونج كونج – أيرلندا – أيسلندا – كازاخستان – المغرب – النرويج – نيوزيلندا – بنما – الفلبين – قطر – روسيا – سلوفينيا – سلوفاكيا – السويد – تركيا – أوكرانيا – الهند - الكاميرون - مصر.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

علا شوشه

الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية

الزمالك

حازم إمام يتوقع رحيل ثنائي الزمالك بعد الفوز على المصري

محمد صلاح

شبانة ردا على إعلامي سعودي: محمد صلاح سيد الكرة العربية والعالمية

روسيا

مراسل "القاهرة الإخبارية": موسكو ترى الوضع في الشرق الأوسط متهور للغاية

صواريخ إيرانية

توافق سعودي أردني لمواجهة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

صورة الملف

رئيسا وزراء مصر والمغرب يوقعان محضر أول اجتماع للجنة التنسيق بين البلدين.. والطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

بالصور

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة.. شهي ولذيذ

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..

قبل شم النسيم.. علامات تكشف عن الرنجة الفاسدة

قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

مسلسل السوق الحرة

كنت مخنوقة جدا.. ويزو: أصعب حاجة فى الدور بمسلسل السوق الحرة المكياج

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

