محمد عفيفي يتوج بفضية "المتوازي" ببطولة كأس العالم للجمباز الفني

توج محمد منتصر عفيفي، لاعب المنتخب الوطني الأول للجمباز، بفضية بطولة كأس العالم للجمباز الفني المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 6 أبريل الجاري.

وحصد "عفيفي" على الميدالية الفضية عقب حصوله على مجموع نقاط 14200 بعد تقديم أداء استثنائي يستطيع به أن يتواجد وسط أبطال العالم والأولمبياد.

وحصل الصيني "يانج ليو" على الميدالية الذهبية بعد حصوله على مجموع نقاط 14366، أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب اللاعب المحايد "ارسيني دوخنوو" عقب حصوله على مجموع نقاط 14166.

كان اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين اعلن عن مشاركة 128 لاعب ولاعبة من 33 دولة وهم كالتالي:

الجزائر – أرمينيا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – الصين – كولومبيا – كوستاريكا – كرواتيا – قبرص – جمهورية التشيك – إسبانيا – اليونان – هونج كونج – أيرلندا – أيسلندا – كازاخستان – المغرب – النرويج – نيوزيلندا – بنما – الفلبين – قطر – روسيا – سلوفينيا – سلوفاكيا – السويد – تركيا – أوكرانيا – الهند - الكاميرون - مصر.