بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026 تشهد تأمينًا إسعافيًا استثنائيًا

هيئة الإسعاف المصرية
هيئة الإسعاف المصرية
حسن العمدة

أطلقت هيئة الإسعاف المصرية خطة تأمين إسعافية استثنائية لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، بمشاركة 33 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتعمل الخطة وفق منظومة متكاملة من الدوائر التأمينية المترابطة، تبدأ من داخل صالة البطولة بتمركز فريق إسعاف مترجل (Rescue Team) مجهز بكافة المستلزمات الطبية والإسعافية اللازمة للتعامل مع إصابات الملاعب، وفي مقدمتها أجهزة مزيل الرجفان الآلي (AED)، بالإضافة إلى النقالة الطبية المخصصة لنقل المصابين (Basket Stretcher).

ويلي ذلك الدائرة التأمينية الأوسع، والتي تتضمن تمركز عربة جولف كار إسعافية بمدخل صالة البطولة، والتي تتيح تنظيم عمليات إخلاء المصابين من داخل الصالات إلى خارجها بشكل آمن وسريع.

كما تشمل الدائرة الثالثة تمركز 3 مركبات إسعافية مجهزة كوحدات عناية مركزة متنقلة، ومعدة طبيًا للتعامل مع أدق الحالات الطبية الطارئة.

وتضم الدائرة الرابعة وحدات الدعم والإسناد، والتي تشرف عليها غرف القيادة والتحكم بأسطول هيئة الإسعاف المصرية، حيث تعمل على توفير الدعم الإسعافي وتعزيز الانتشار بمحيط موقع البطولة، خاصة في حال وجود  أكثر من حالة طبية طارئة.

كما تم تجهيز كافة الفرق الإسعافية المشاركة في تأمين فعاليات البطولة بأجهزة اتصال لاسلكية، بما يضمن تحقيق استجابة فورية في حال وجود إصابة بين اللاعبين المشاركين في البطولة.
 

