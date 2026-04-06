وزير الرياضة يهنئ محمد عفيفي بفضية "المتوازي" في كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، ومحمد عفيفي، لاعب المنتخب المصري للجمباز الفني، عقب نجاحه في التتويج بالميدالية الفضية في منافسات جهاز المتوازي، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني "القاهرة 2026" التي تختتم منافساتها اليوم على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن قدم "عفيفي" أداءً استثنائياً في التصفيات النهائية محرزاً 14.200 نقطة، ليؤكد جدارته بمزاحمة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الفني المرتفع الذي ظهر به لاعبو "الفراعنة" خلال البطولة التي شهدت مشاركة 33 دولة يمثلهم 128 لاعب ولاعبة من بينهم 17 بطل وأولمبي عالمي. وأكد الوزير أن ما حققه عفيفي يعكس التطور الكبير للجمباز المصري الذي بات "رقماً مهماً في المعادلة العالمية" فنياً وتنظيمياً، في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية والجمهورية الجديدة التي جعلت مصر قبلة للبطولات العالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة.