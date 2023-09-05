عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: ما نراه من ترامب وأنصاره لا يعبر عن الديمقراطية

أكد مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة ديمقراطية وهناك تناوب للسلطة ولم يحدث على مدار التاريخ الحديث ما يحدث حاليا من ترامب وأنصاره .

وقال مهدي عفيفي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" ما رأيناه في فترة تولي ترامب للرئاسة شيء جديد على الرئاسة الأمريكية ".

وأضاف مهدي عفيفي:" ما نراه الآن من اترامب وأنصاره لا يعبر عن الطبيعة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية ".

وتابع مهدي عفيفي:" الرئيس الأمريكي السابق ترامب متهم في العديد من القضايا ومازال لم يتم البت فيها حتى الأن "، مضيفا:" تم إدانة ترامب في عدة قضايا ".

واكمل مهدي عفيفي:" تم إغلاق المؤسسة الخيرية الخاصة بترامب في ولاية نيويورك، وحتى الآن لا يوجد ما يمنع ترامب من الترشح في الانتخابات المقبلة ".