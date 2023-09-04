هل تنهي محاكمات ترامب مشواره السياسي للبيت الأبيض؟

تتعقد المشكلات القانونية أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشكل متزايد، لدرجة قد تمنعه من مواصلة طريقه وطموحاته السياسية في تولي الحكم مرة أخرى.

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن مواعيد المحاكمات تهدد بتقسيم وقت ترامب واهتمامه وتشتيته، في وسط السباق الرئاسي لعام 2024.

من المقرر أن يحاكم ترامب في واشنطن ومدينة نيويورك في مارس المقبل، في منتصف الفترة التمهيدية لتحركات وتحضيرات الحزب الجمهوري.

لكن هذا، يسعد خصومه، ويغريهم باستغلال ذلك لتوسيع مساحة قبولهم الشعبي.

ويعتبر مراقبون، أن ترامب سيكون مشتتًا جدًا، بحيث لا يتمكن من مواجهة الرئيس بايدن.

وقال شون سبايسر، السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض في عهد ترامب والمتحدث السابق باسم اللجنة الوطنية الجمهورية : "لا يمكنه (ترامب) إنهاء الأمر، مما يعني أنه لا يمكن أن يكون المرشح المفترض للجمهوريين، ولكن أعتقد أنه إذا فاز في السباقات الأربع الأولى بفارق كبير، فيمكن اعتباره المرشح المحتمل للجمهوريين".