قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تعلن طرح عملة الجنيهين قريبا وتغيير سبيكة الجنيه
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين كهرباء الإسماعيلية وبتروجت
بعد ارتفاع الطماطم| الدولة توفر السلع بأسعار مناسبة وتمنح دعما إضافيا.. وخبير اقتصادي يعلق
ترامب: يمكننا مغادرة إيران الآن.. لكنني أريد إنهاء الأمر
الضويني: تشكيل لجنة مشتركة مع أوزبكستان لتعزيز التعاون العلمي والدعوي
محمد صلاح يزاحم الأساطير.. ضمن الأفضل تهديفيا في تاريخ البريميرليج
تراجع سعر الدولار لأول مرة منذ أيام.. بكم الآن في البنوك؟
هل كل من أخطأ عدو لك؟.. خالد الجندي يجيب بموقف صادم مع النبي
مارك فيش يزور متحف الزمالك.. صور
ترامب: إيران لديها مقاتلون أشداء وأشخاص قساة
ترامب: الإيرانيون سيحتاجون 15 عاما لإعادة بناء ما دمرته الضربات الأمريكية
رئيس النواب يدعو نظيره الإستوني لاستفادة بلاده من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مرصد الأزهر يشيد بمبادرة جامعة أوبييدو الإسبانية لمواجهة الإبادة التعليمية بـ غزة

مرصد الأزهر يشيد بمبادرة الممرات الآمنة بجامعة أوبييدو الإسبانية
عبد الرحمن محمد

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالخطوة التضامنية الرائدة التي اتخذتها جامعة أوبييدو في إقليم أستورياس الإسباني بإعلان انضمامها الرسمي إلى الممر الإنساني للجامعات الإسبانية.

تستهدف هذه المبادرة تدشين مسارات تعليمية آمنة وقانونية للطلاب اللاجئين من مناطق النزاع مع تركيز استثنائي على دعم المجتمع الأكاديمي الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.

تأتي هذه الاستجابة الأكاديمية عقب مطالب ملحة رفعها أكاديميون من جامعة الأزهر بغزة خلال زيارتهم لإسبانيا حيث استعرضوا حجم الكارثة التي خلفها تدمير المؤسسات التعليمية في القطاع.

وأوضح تقرير لجريدة إل كوميرثيو الإسبانية أن هذا الدمار الممنهج حرم أكثر من 60 ألف طالب و6 آلاف أستاذ فلسطيني من حقهم الأصيل في التعليم والعمل الأكاديمي.

يشارك في هذا التحالف الإنساني كبرى الجامعات الإسبانية في مدن برشلونة وفالنسيا ومدريد ومن المقرر تدشين البرنامج كـتجربة رائدة خلال العام الدراسي المقبل.

ويتضمن البرنامج منحاً دراسية شاملة تمتد لعامين حيث يخصص العام الأول للتمكين اللغوي والثقافي بينما يخصص العام الثاني لنيل درجة الماجستير للطلاب الملتحقين.

وتتكفل الجامعة بكافة المصاريف التي تتراوح بين 12,500 و13,000 يورو سنوياً وتشمل الرسوم الدراسية وتكاليف السفر والإقامة والتأمين الطبي الكامل.

كما يقدم البرنامج دعماً نفسياً وقانونياً للمستفيدين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة الإسبانية لضمان استقرار الطلاب الأكاديمي والاجتماعي.

ووصف مرصد الأزهر هذا التحرك الأكاديمي بأنه رد حضاري بليغ على سياسة الإبادة التعليمية التي ينتهجها الكيان الصهيوني عبر التدمير الممنهج للمؤسسات الجامعية في غزة.

وأكد المرصد أن استجابة جامعة أوبييدو تجسد أسمى معاني التضامن الإنساني وتبرهن على أن محاولات طمس الهوية وتجهيل الشعوب تتحطم أمام إرادة المعرفة الدولية.

وشدد المرصد على أن هذه الممرات التعليمية تمثل جسوراً لاستعادة الأمل وبناء الكوادر الفلسطينية التي ستقود مرحلة الإعمار في المستقبل القريب.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن حماية الحق في التعليم للطلاب الفلسطينيين هي مسؤولية أخلاقية عالمية لإفشال مخططات الاحتلال الرامية لتفريغ فلسطين من عقولها المبدعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

علا شوشه

الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية

الزمالك

حازم إمام يتوقع رحيل ثنائي الزمالك بعد الفوز على المصري

الدواجن

شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو

مجلس الشيوخ

45 يوماً لمن تجاوز الخمسين.. الشيوخ يوافق على إجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة

ترشيحاتنا

تطبيق الواتساب

ميزة منتظرة تظهر .. تشغيل حسابي واتساب على آيفون

ألفا روميو تونالي موديل 2026

أسعار ألفا روميو تونالي 2026 في السعودية

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تغزو الأسواق بسلسلة هواتف قابلة للطي جديدة وإليك أفضل ساعات ذكية في 2026

بالصور

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة.. شهي ولذيذ

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..

قبل شم النسيم.. علامات تكشف عن الرنجة الفاسدة

قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

فيديو

مسلسل السوق الحرة

كنت مخنوقة جدا.. ويزو: أصعب حاجة فى الدور بمسلسل السوق الحرة المكياج

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد