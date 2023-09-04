اتهامات خطيرة.. بايدن يشن هجوما عنيفا على ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، المرشح الرئاسي الحالي، دونالد ترامب بالتسبب في ”الكساد الكبير” علي غرار الرئيس الأمريكي، هربرت هوفر.

وقال بايدن، متحدثا في فيلادلفيا: "لم يمض وقت طويل حتى كنا نفقد وظائفنا في هذا البلد. الرجل الذي سبقني، من بين رئيسين في التاريخ، ترك منصبه بوظائف أقل في أمريكا مما كانت عليه عندما تم انتخابه. والآخر كان هربرت هوفر.. هل هذه صدفة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "عندما كان آخر رجل هنا، أرسلنا وظائف إلى الصين، والآن نعيدهم إلى الوطن من الصين".

وكان هوفر رئيسًا للولايات المتحدة من عام 1929 إلى عام 1933، وهي الفترة التي بدأ فيها الكساد الكبير في الاقتصاد.