أتيت اليوم بسبب عدم وجود منزل.. بايدن يفاجئ الصحفيين بأزمة سكنه في ديلاوير

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، أنه ليس في إجازة وليس لديه منزل يذهب إليه في الوقت الحالي.

وحسب ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، كشف بايدن للمراسلين بعد مغادرة القداس في كنيسة سانت إدموند الرومانية الكاثوليكية، دون سابق إنذار، أن رحلته في عطلة نهاية الأسبوع لم تكن لأغراض الإجازة.

وأضاف: "ليس لدي منزل أذهب إليه.. جهاز الخدمة السرية الأمريكية كان يقوم بأعمال في مقر إقامته الرئيسي منذ فترة طويلة في ‏ويلمنجتون بولاية ديلاوير، لجعله أكثر أمانًا بطريقة جيدة ولم ينته ذلك حتي الآن".‏

وتابع: "لذلك ليس لدي مكان أذهب إليه عندما آتي إلى ديلاوير، باستثناء هنا الآن"، في إشارة إلى منزله في ريهوبوث بيتش، لافتًا "أنا هنا ليوم واحد فقط."

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، يعيش الرئيس، الذي يملك منزلين في ولاية ديلاوير، في البيت الأبيض ولكنه يقضي معظم عطلات نهاية الأسبوع في الولاية.

وأضافت أنه بالفعل مرت بضعة أشهر على الأقل منذ آخر ليلة قضاها بايدن في منزله بديلاوير.