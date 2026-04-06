مليش علاقة بالمخدرات.. المحكمة تستمع لأقوال التيك توكر شاكر محظور ومدير أعماله

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال التيك توكر شاكر محظور ومدير أعماله ، في قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، بالإضافة إلى حيازة سلاح وذخائر نارية بدون تصريح.

وقال التيك توكر شاكر أمام المحكمة إنه لم يكن على علم بالمواد المخدرة الموجودة.

وأضاف: "أنا مليش علاقة بالمخدرات خالص، أنا مش بشرب أي نوع من المخدرات".

كانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت إحالة التيك توكر شاكر محظور للمحكمة الجنايات لحيازته المخدرات بالتجمع.

وكان التيك توكر شاكر محظور، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء، تقدم باستئناف على الحكم الصادر بحبسه عامين.

وفي الجلسة السابقة استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي جاءت دفوعه حول بطلان التحريات.

وقرر قاضي المعارضات قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور، وحبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كشف مصدر قضائي مطلع على قضية التيك توكر شاكر محظور، أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء سبيل المتهم.

وأوضح المصدر، أنه سوف يتم نظر الاستئناف اليوم للبت في قرار إخلاء سبيله من عدمه.

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، اخلاء سبيل التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، بكفالة في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

كانت جهات التحقيق، أسندت تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، فضلا عن حيازة مواد مخدرة وتعاطي المواد المخدرة في القاهرة الجديدة.

ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المواد المخدرة.

ويواجه التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، الذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة.

وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

كانت الأجهزة الأمنية تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.