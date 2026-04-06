تراجع أسعار النفط عالميا مع ترقب تطورات الإمدادات العالمية

تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة، يوم الاثنين 6 أبريل، مع ترقب المستثمرين نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مخاوفهم من استمرار ⁠تراجع الإمدادات بسبب اضطرابات الشحن.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.22% لتسجل 108.79 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.08% مسجلة 111.45 دولار للبرميل.

وتعد تحركات الأسعار في التعاملات الآسيوية اليوم محدودة مقارنة بقفزة خام غرب تكساس الوسيط بنحو 11% وصعود خام برنت 8% في جلسة التداول السابقة مما شكل أكبر مكاسب يومية منذ 2020.

وتسلمت الولايات المتحدة وإيران إطارا لخطة لإنهاء الأعمال القتالية، إلا أن طهران رفضت معاودة فتح ⁠مضيق هرمز ‌على الفور بعدما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران "بالجحيم" إذا لم تبرم اتفاقاً بحلول نهاية ⁠غد الثلاثاء.

وقالت إيران إنها صاغت مواقفها ومطالبها رداً على أحدث المقترحات المتعلقة بوقف إطلاق النار والتي نقلت عبر وسطاء.

ولا يزال مضيق هرمز، الذي ينقل النفط والمنتجات البترولية من العراق والسعودية وقطر والكويت والإمارات، مغلقا إلى حد بعيد بسبب الهجمات الإيرانية على السفن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير.

ومع ⁠ذلك، أظهرت بيانات شحن أن بعض السفن، ومنها ناقلة تشغلها عمان وسفينة حاويات مملوكة لفرنسا وناقلة غاز مملوكة ‌لليابان، عبرت مضيق هرمز منذ يوم ⁠الخميس، مما يظهر سياسة إيران بالسماح بمرور

السفن القادمة من الدول التي تعدها صديقة.

وقال أولي هفالباي المحلل لدى إس.إي.بي "يحاول السوق توقع ما يمكن أن يحدث بعد ذلك. وكان أهم خبر في مطلع هذا الأسبوع هو مرور بعض ⁠السفن عبر المضيق".

وبسبب اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، تبحث مصافي التكرير عن مصادر بديلة للنفط الخام، لا سيما الشحنات في الولايات المتحدة وبحر الشمال البريطاني. وزادت أسعار خام غرب تكساس ⁠الوسيط الأميركي الفورية إلى مستويات قياسية نتيجة المنافسة بين مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية.

وأجلت مصافي التكرير الهندية عمليات الصيانة الدورية لوحداتها لتلبية الطلب المحلي على الوقود.

وكان تحالف أوبك+، التي يتألف من بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاء مثل روسيا، وافق أمس الأحد على زيادة متواضعة في الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو.

وقالت شركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين إن المملكة حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في مايو إلى آسيا عند علاوة غير مسبوقة 19.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، بزيادة 17 دولاراً عن الشهر السابق.

وتعرضت إمدادات روسية للتعطيل في الآونة الأخيرة بسبب هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على محطة التصدير التابعة لها في بحر البلطيق. وذكرت تقارير إعلامية أمس الأحد أن محطة أوست لوجا استأنفت عمليات التحميل يوم السبت بعد أيام من التوقف.

وتوقع متعاملان وحسابات أجرتها رويترز ارتفاع الصادرات من ميناء توابسي ‌على البحر الأسود إلى 794 ألف طن في أبريل، بزيادة 8.7% على أساس يومي عن نحو 755 ألف طن المخطط لها في مارس.