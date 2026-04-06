سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط
لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع أسعار النفط عالميا مع ترقب تطورات الإمدادات العالمية

تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة، يوم الاثنين 6 أبريل، مع ترقب المستثمرين نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مخاوفهم من استمرار ⁠تراجع الإمدادات بسبب اضطرابات الشحن.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.22% لتسجل 108.79 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.08% مسجلة 111.45 دولار للبرميل.

وتعد تحركات الأسعار في التعاملات الآسيوية اليوم محدودة مقارنة بقفزة خام غرب تكساس الوسيط بنحو 11% وصعود خام برنت 8% في جلسة التداول السابقة مما شكل أكبر مكاسب يومية منذ 2020.

وتسلمت الولايات المتحدة وإيران إطارا لخطة لإنهاء الأعمال القتالية، إلا أن طهران رفضت معاودة فتح ⁠مضيق هرمز ‌على الفور بعدما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران "بالجحيم" إذا لم تبرم اتفاقاً بحلول نهاية ⁠غد الثلاثاء.

وقالت إيران إنها صاغت مواقفها ومطالبها رداً على أحدث المقترحات المتعلقة بوقف إطلاق النار والتي نقلت عبر وسطاء.

ولا يزال مضيق هرمز، الذي ينقل النفط والمنتجات البترولية من العراق والسعودية وقطر والكويت والإمارات، مغلقا إلى حد بعيد بسبب الهجمات الإيرانية على السفن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير.

ومع ⁠ذلك، أظهرت بيانات شحن أن بعض السفن، ومنها ناقلة تشغلها عمان وسفينة حاويات مملوكة لفرنسا وناقلة غاز مملوكة ‌لليابان، عبرت مضيق هرمز منذ يوم ⁠الخميس، مما يظهر سياسة إيران بالسماح بمرور

السفن القادمة من الدول التي تعدها صديقة.

وقال  أولي هفالباي المحلل لدى إس.إي.بي "يحاول السوق توقع ما يمكن أن يحدث بعد ذلك. وكان أهم خبر في مطلع هذا الأسبوع هو مرور بعض ⁠السفن عبر المضيق".

وبسبب اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، تبحث مصافي التكرير عن مصادر بديلة للنفط الخام، لا سيما الشحنات في الولايات المتحدة وبحر الشمال البريطاني. وزادت أسعار خام غرب تكساس ⁠الوسيط الأميركي الفورية إلى مستويات قياسية نتيجة المنافسة بين مصافي التكرير الآسيوية والأوروبية.

وأجلت مصافي التكرير الهندية عمليات الصيانة الدورية لوحداتها لتلبية الطلب المحلي على الوقود. 

وكان تحالف أوبك+، التي يتألف من بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاء مثل روسيا، وافق أمس الأحد على زيادة متواضعة في الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو.

وقالت شركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين إن المملكة حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في مايو إلى آسيا عند علاوة غير مسبوقة 19.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، بزيادة 17 دولاراً عن الشهر السابق.

وتعرضت إمدادات روسية للتعطيل في الآونة الأخيرة بسبب هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على محطة التصدير التابعة لها في بحر البلطيق. وذكرت تقارير إعلامية أمس الأحد أن محطة أوست لوجا استأنفت عمليات التحميل يوم السبت بعد أيام من التوقف.

وتوقع متعاملان وحسابات أجرتها رويترز ارتفاع الصادرات من ميناء توابسي ‌على البحر الأسود إلى 794 ألف طن في أبريل، بزيادة 8.7% على أساس يومي عن نحو 755 ألف طن المخطط لها في مارس.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

ملتقى الهناجر الثقافى

الجمعة.. «العندليب صوت لا يغيب وحنين لا ينطفئ» بملتقى الهناجر الثقافي

اوقاف الشرقية

مدير أوقاف الشرقية يترأس لجنة اختبار المسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور الطاروطي

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد