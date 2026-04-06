طقس غد .. شبورة مائية و أمطار خفيفة إلى متوسطة تضرب هذه المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة يوم الثلاثاء 7 أبريل ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة



أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على القاهرة الكبري والوجه البحري ستكون العظمي 24 والغصري 14، والعظمي بالسواحل الشمالية 20 والصغري 12، وشمال الصعيد تسجل العظمي 27 والصغري 13 وجنو بالصعيد 32 للعظمي والصغري 17.

شبورة مائية و أمطار خفيفة إلى متوسطة



تابعت الهيئة في بيانها، أن شبورة مائية من 4 إلى 9 صباح الثلاثاء على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة قد تغزر وتكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريباً على بعض المناطق على فترات متقطعة.



أشارت الهيئة، إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى وخليج السويس وسيناء وجنوباً على حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 30% تقريباً على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.