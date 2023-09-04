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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع أمريكي يفجر مفاجأة بشأن رأي الناخبين في بايدن

صدى البلد

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن غالبية الناخبين يعتبرون أن الرئيس جو بايدن مسنّ جدا لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وحسب الاستطلاع، فقد منح الناخبون بايدن درجات منخفضة في طريقة تعامله مع الملفات الاقتصادية والقضايا الأخرى المهمة لتصويتهم.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من أن الفارق بين بايدن (80 عاما) وسلفه المرشح للرئاسة دونالد ترامب (77 عاما)، ثلاث سنوات فقط، إلا أن 73% من الناخبين قالوا إنهم يشعرون أن بايدن أكبر من أن يسعى للحصول على ولاية ثانية، مقارنة بـ47% من الناخبين الذين قالوا الشيء نفسه عن ترامب.

واعتبرت أن الآراء السلبية حول عمر بايدن وأدائه في منصبه تساعد في تفسير سبب كون 39% فقط من الناخبين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الرئيس.

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وفي استطلاع آخر، أجرته وكالة "أسوشيتد برس"، قال 77% من البالغين أن بايدن  أكبر من أن يخدم بشكل فعال لمدة أربع سنوات أخرى، مع 89% من الجمهوريين لديهم هذا الرأي و69% من الديمقراطيين.

فيما يعتقد ما يزيد قليلا عن نصف البالغين أن ترامب أكبر من أن يتمكن من تولي فترة ولاية أخرى بشكل فعال، ويتبنى 71% من الديمقراطيين هذا الرأي و28% من الجمهوريين.

وقال 82% من الديمقراطيين إنهم على الأقل سيدعمون بايدن إذا كان مرشح الحزب.

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