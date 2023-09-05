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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعد ترامب السابق يقر بأنه غير مذنب في قضية التدخل بالانتخابات الرئاسية

مارك ميدوز ودونالد
مارك ميدوز ودونالد ترامب

تنازل مارك ميدوز، مساعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن حقه في توجيه اتهام رسمي وأقر بأنه غير مذنب بالتهم الموجهة إليه في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بولاية جورجيا.

وحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، قال ميدوز: “بموجب هذا أتنازل عن التوجيه الرسمي وأقدم اعترافي بعدم الذنب في لائحة الاتهام في هذه القضية”.

وميدوز هو واحد من 18 متهمًا مشاركًا مدرجين إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية جورجيا.

وفي الشهر الماضي، رفض قاض أمريكي طلبا من ميدوز بنقل قضيته إلى المحكمة الفيدرالية.

ورفض ترامب أيضًا المثول أمام المحكمة وأقر بأنه غير مذنب من التهم الموجهة إليه.

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وتأتي هذه الاتهامات قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، والتي يسعى ترامب فيها للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

ويواجه ترامب أيضًا اتهامات مرتبطة بانتخابات 2020، فضلاً عن تعامله مع وثائق سرية ومسائل أخرى.

دونالد ترامب ميدوز ولاية جورجيا

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