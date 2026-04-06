الأزهر يعلن جداول امتحانات النقل والشهادات للعام الدراسي 2026

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ حميد حامد سالمان اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م.

شملت الجداول المعلنة كافة صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية الأزهرية وشهادات معاهد القراءات ومعاهد البعوث الإسلامية.

استثنى الإعلان جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وجداول امتحانات أبنائنا في الخارج التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق وفق المواعيد المقررة لها.

أكد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في تصريح خاص أن وضع الجداول هذا العام تم بعناية فائقة لخدمة مصلحة الطلاب التعليمية.

أوضح رئيس القطاع أنه تم الالتزام بوجود فواصل زمنية كافية وأيام راحة بين المواد الدراسية المختلفة استجابة فورية لمطالب الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار الشيخ أيمن عبد الغني إلى أن الهدف من هذه الفواصل هو إعطاء الفرصة كاملة للطلاب للمراجعة والتركيز بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الدراسية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتخفيف الضغوط النفسية والتحصيلية عليهم خلال فترة الامتحانات النهائية.

