تركيا تحاول إنقاذ أمريكي مصاب بنزيف داخلي في كهف بعمق كيلومتر

تتسابق فرق الإنقاذ التركية لإنقاذ أمريكي أصيب بنزيف داخلي أثناء استكشاف كهف على عمق أكثر من 1000 متر تحت مستوى سطح الأرض.

ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، قال اتحاد الكهوف التركي، يوم الخميس، إن 150 من رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى مارك ديكي، 40 عامًا، الذي أصيب بنزيف في الجهاز الهضمي أثناء وجوده في أعماق كهف موركا، بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا.

قال الاتحاد في بيان: "العملية هي من الناحية اللوجستية والفنية واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ في الكهوف في العالم".

أصيب مارك ديكي بالمرض على عمق 1120 مترًا بينما كان برفقة فريق دولي من المستكشفين. وقال الاتحاد إنه تم وضعه تحت الملاحظة في معسكر يقع على عمق 1040 مترا تحت الأرض، حيث تم حقنه بالدم من قبل رجال الإنقاذ والمسعفين.

وأطلق الاتحاد عملية إنقاذ بمساعدة خدمة الاستجابة للطوارئ التركية يوم الثلاثاء. وقالت وكالة أنباء هيئة الصحة إن مارك ديكي أصيب بالمرض لأول مرة يوم الأحد.وقال اتحاد الكهوف: "حالة مارك ديكي أصبحت مستقرة". "لقد توقف نزيفه ويستطيع المشي بمساعدة، لكن لا يمكن أن يخرج بدون نقالة".

يعد كهف موركا ثالث أعمق كهف في تركيا، وفقا للاتحاد، حيث يصل عمقه الأقصى إلى 1276 مترا. وقال رجال الإنقاذ إن الأمر قد يستغرق عدة أيام لإخراج ديكي بأمان.