إصابة مصور صحفي في أحداث مباراة آسفي واتحاد العاصمة

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تعرض مصور صحفي لإصابة خطيرة، إثر أحداث شغب وقعت قبل انطلاق مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبحسب صحيفة “le360” المغربية، فإن المصور تم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، بعد إصابته في الرأس نتيجة سقوط أو اصطدام بمقذوفات أُطلقت خلال الاضطرابات التي شهدها محيط ملعب المسيرة الخضراء قبل بداية اللقاء. وأوضحت التقارير أن الحادثة وقعت قبل صافرة البداية، وسط حالة من التوتر بين الجماهير.

تأخير انطلاق المباراة بسبب فوضى جماهيرية

وشهدت المباراة تأخيرًا في انطلاقها، بعدما سادت حالة من الفوضى داخل وخارج الملعب، ما دفع الجهات المنظمة إلى إرجاء البداية عن الموعد المحدد مسبقًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. كما أشارت التقارير إلى اقتحام بعض الجماهير لأرضية الملعب، وهو ما زاد من تعقيد الأجواء قبل انطلاق المواجهة.

وعملت الأطقم الأمنية على احتواء الموقف وإعادة الهدوء تدريجيًا، قبل السماح ببدء اللقاء لاحقًا، في أجواء مشحونة أثرت على سير التحضيرات الخاصة بالمباراة.

تأهل اتحاد العاصمة إلى النهائي لمواجهة الزمالك

ورغم الأجواء الصعبة، نجح فريق اتحاد العاصمة الجزائري في حسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، ليضرب موعدًا مع نادي الزمالك المصري.

وكانت مباراة الذهاب في الجزائر قد انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن تنتهي مواجهة الإياب في المغرب بالتعادل الإيجابي 1-1، وهي النتيجة التي منحت الفريق الجزائري الأفضلية والتأهل إلى المباراة النهائية.

وجاءت المواجهة متكافئة بين الفريقين على مدار شوطي اللقاء، حيث تبادل الطرفان السيطرة والفرص، قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة التعادل التي حسمت بطاقة العبور لصالح اتحاد العاصمة