مدرب اتحاد العاصمة: اللاعبون صنعوا الفارق رغم الظروف الصعبة

أكد مدرب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، لامين نداي، أن تأهل فريقه إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لم يكن سهلاً، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال مواجهة أولمبيك آسفي المغربي في إياب نصف النهائي، والتي أُقيمت مساء الأحد على الأراضي المغربية، وانتهت بتأهل الفريق الجزائري بعد مواجهة قوية ومثيرة.

إشادة بروح اللاعبين والانضباط التكتيكي

وقال لامين نداي إن الفضل في هذا الإنجاز يعود بشكل أساسي إلى اللاعبين، الذين خاضوا “معركة كبيرة” على حد وصفه، رغم كل الظروف المحيطة بالمباراة. وأوضح أن الفريق تعامل بتركيز عالٍ طوال اللقاء، وهو ما كان العامل الحاسم في حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وأضاف المدرب أن مواجهة أولمبيك آسفي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة بعد عودة المنافس في النتيجة وتسجيله هدف التعادل، إلا أن لاعبي اتحاد العاصمة أظهروا شخصية قوية واستمروا في تنفيذ التعليمات الفنية دون تراجع.

انتقاد التوقفات والأجواء غير المثالية

وتطرق نداي إلى بعض الصعوبات التي واجهت فريقه خلال اللقاء، مشيرًا إلى كثرة التوقفات المتتالية التي أثرت على نسق المباراة، بالإضافة إلى بعض الأمور التي وصفها بغير الرياضية داخل أرضية الملعب. ورغم ذلك، شدد على أن الفريق نجح في تجاوز هذه الظروف ولم يفقد تركيزه في اللحظات الحاسمة.

تركيز على النهائي المرتقب

واختتم مدرب اتحاد العاصمة تصريحاته بالتأكيد، أن الفريق سيبدأ التحضير بشكل جاد للنهائي المقبل، معربًا عن أمله في أن تسير الأمور بشكل طبيعي وأن يقدم اللاعبون مستوى يليق باسم النادي. وقال: “إن شاء الله في النهائي سيكون كل شيء على ما يرام، وسنكون في أفضل جاهزية ممكنة لتحقيق الهدف”