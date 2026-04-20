قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دكتورة بطب عين شمس تعلن العفو عن ضياء العوضي بعد وفاته
انخفاض طفيف.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 بالمدارس..اليوم
جيش الاحتلال يحذر: جنوب لبنان منطقة محظورة والاقتراب من الليطاني ممنوع
تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تصريحات متبادلة تكشف كواليس أزمة مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي

رباب الهواري

أعرب بدر الدين جعفر، مدير إدارة الإعلام بنادي اتحاد العاصمة، عن استيائه الشديد مما حدث قبل انطلاق المباراة، متسائلًا عن كيفية تحوّل الضحية إلى متهم. 

وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتأمين البعثة الجزائرية داخل الملعب. وأشار إلى أن مثل هذه الأحداث ليست الأولى، بل تكررت سابقًا، معتبرًا أن الفريق جاء لخوض مباراة كرة قدم طبيعية في إطار تنافسي، وليس لمواجهة أزمات أمنية.

اقتحام الجماهير وتأثيره على اللاعبين
أوضح جعفر أن دخول جماهير إلى أرضية الملعب قبل بداية اللقاء تسبب في حالة من الذعر بين اللاعبين، الذين اضطروا للعودة إلى غرف الملابس حفاظًا على سلامتهم. وانتقد بشدة تواجد أشخاص لا علاقة لهم بالمباراة داخل الملعب، معتبرًا أن ذلك يعكس ضعفًا واضحًا في التنظيم. كما شدد على أن الفريق رفض خوض المباراة في ظل غياب الضمانات الأمنية، خصوصًا بعد حدوث اشتباكات بين الجماهير.

موقف اتحاد العاصمة من استكمال المباراة
أكد المسؤول الجزائري أن قرار عدم خوض اللقاء جاء بدافع حماية اللاعبين والجماهير، موضحًا أن مشجعي الفريق قطعوا مسافات طويلة لدعم ناديهم وليس للدخول في صراعات. وطالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتخاذ قرارات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

رواية مغربية مغايرة للأحداث
في المقابل، قدّم مروان رشيد، عضو اللجنة المؤقتة لنادي أولمبيك آسفي، رواية مختلفة، حيث أكد أن الأوضاع كانت طبيعية في البداية، قبل أن تحدث مشادات بين الجماهير. وأشار إلى أن جماهير اتحاد العاصمة كانت أول من نزل إلى أرض الملعب، وقامت بالاعتداء على بعض المسؤولين والمنظمين.

تطور الاشتباكات وتدخل الأمن
أضاف رشيد أن نزول جماهير الفريق المغربي جاء لاحقًا كرد فعل، مما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين. وأشاد بتدخل قوات الأمن التي نجحت في احتواء الموقف وإعادة الهدوء بعد فترة من التوتر.

جدل مستمر حول المسؤولية
تبقى الواقعة محل جدل كبير بين الطرفين، في ظل تضارب الروايات، بينما يترقب الجميع موقف الجهات المنظمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلًا

الكونفدرالية اوليمبك اسفي اتحاد العاصمة اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد