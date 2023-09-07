تركيا.. أردوغان يزور دولة عربية قريبا

نقلت صحيفة سبق الجزائرية عن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، عن التحضير لمجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وتركيا.

وذكر عطاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن هذه الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى الجزائر قريبا.

كما ذكر أيضا أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات عدة على غرار التجارة، الاستثمار، الطاقة، التعليم والثقافة، مضيفا: ” “نعمل على تحضير مشاريع هذه الاتفاقيات في صيغتها النهائية، ليتم التوقيع عليها خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر في مستقبل جد قريب”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الجزائر وأنقرة قطعا أشواطا هامة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات الثنائية، مجددا التأكيد على أنها “امتداد مستمر لتشمل جميع القطاعات والمجالات التي تزخر بفرص التعاون والشراكة، والتي تضمن تحقيق النفع المستحق والفائدة الحقة لبلدينا ولشعبينا الشقيقين”.

وحسب عطاف فإنه تم “الاتفاق على العديد من الخطوات العملية التي من شأنها تثمين هذه المكتسبات وتعزيز هذا الزخم ومده بكل دعائم النجاح من خلال إثراء الإطار القانوني للتعاون الثنائي ومواصلة العمل على تحضير مجموعة من الاتفاقيات الهامة.