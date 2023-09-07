عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. أردوغان يزور دولة عربية قريبا

أردوغان
أردوغان

نقلت صحيفة سبق الجزائرية عن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، عن التحضير لمجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وتركيا.

وذكر عطاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن هذه الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى الجزائر قريبا.

كما ذكر أيضا أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات عدة على غرار التجارة، الاستثمار، الطاقة، التعليم والثقافة، مضيفا: ” “نعمل على تحضير مشاريع هذه الاتفاقيات في صيغتها النهائية، ليتم التوقيع عليها خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر في مستقبل جد قريب”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الجزائر وأنقرة قطعا أشواطا هامة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات الثنائية، مجددا التأكيد على أنها “امتداد مستمر لتشمل جميع القطاعات والمجالات التي تزخر بفرص التعاون والشراكة، والتي تضمن تحقيق النفع المستحق والفائدة الحقة لبلدينا ولشعبينا الشقيقين”.

وحسب عطاف فإنه تم “الاتفاق على العديد من الخطوات العملية التي من شأنها تثمين هذه المكتسبات وتعزيز هذا الزخم ومده بكل دعائم النجاح من خلال إثراء الإطار القانوني للتعاون الثنائي ومواصلة العمل على تحضير مجموعة من الاتفاقيات الهامة. 

وزير الخارجية الجزائري يتوجه إلي تركيا لمقابلة أردوغان.. لماذا ؟

لمكافحة التضخم.. أردوغان يخالف أفكاره بشأن رفع أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

رفع اسم حارس مرمى الزمالك من قائمة الفريق

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

موضوعات متعلقة

المغرب يقاضي الجزائر دوليا بعد جريمة السعيدية

الجزائر تعلن احتواء حرائق الغابات.. وأردوغان يكشف الصفقة الأكبر في تاريخ تركيا| صحف الكويت

ترشيحاتنا

بـ 170 الف جنيه .. اركب فيرنا 2005 بأفضل سعر للمستعمل

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. موعد إعلان النتيجة

وزير الرياضة يشيد بنتائج منتخب مصر للجودو بأول أيام البطولة الإفريقية بالمغرب

سيموت هناك.. ضابط مخابرات أمريكي يسخر من زيارة بلينكن لـ أوكرانيا

المنتخب الأولمبي يتعادل مع روسيا وديا 1/1

عربيات الغلابة..5 عربيات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ارتفاع أسعار حبوب منع الحمل.. طرق طبيعية لتنظيم الإنجاب

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ