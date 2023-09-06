وزير الخارجية الجزائري يتوجه إلي تركيا لمقابلة أردوغان.. لماذا ؟

يبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ،اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى تركيا تستمر 3 أيام.



أعلنت الخارجية التركية في بيان لها، إن عطاف يزور تركيا في الفترة بين 6 و8 سبتمبر الجاري، للمشاركة في "الاجتماع الثاني" لمجموعة التخطيط المشتركة.



وأشارت الوزارة إلى أنّ الوزير الجزائري سيلتقي خلال الزيارة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، ونظيره هاكان فيدان.

ومن المقرر أن يتم خلال اللقاءات بين المسؤولين الأتراك والوزير الجزائري بحث العلاقات الثنائية، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.