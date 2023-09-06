مصر في مواجهة الجزائر ببطولة إفريقيا للطائرة.. اليوم

يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، مع منتخب الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، في ثاني مباريات الفراعنة ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة، والتي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، على الصالة 2 في ستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخب مصر قد فاز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب بوروندي بنتيجة 3-0.

وتُلعب اليوم مباريات أخرى بين كل من: تشاد ومالي- كينيا مع غانا- المغرب مع جامبيا- تنزانيا مع تونس- الكاميرون مع ليبيا- رواندا مع السنغال.

وتضم مجموعات البطولة، ما يلي:

المجموعة الأولى: مصر وبوروندي و الجزائر

المجموعة الثانية : تونس و مالي وتنزانيا وتشاد

المجموعة الثالثة : الكاميرون وكينيا و غانا و ليبيا

المجموعة الرابعة : المغرب ورواندا و السنغال جامبيا

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

وكانت منافسات أمس الثلاثاء قد شهدت فوز منتخب الجزائر على بوروندي 30 .

فيما تغلب منتخب المغرب على منتخب السنغال بنتيجة 3-0 ضمن المجموعة الرابعة وتغلب منتخب ليبيا على كينيا 3-0 بالمجموعة الثالثة، وفي المجموعة الثانية فاز المنتخب التنزاني على مالي 3-1 .

فيما حقق الكاميرون الفوز على غانا 3-0 بالمجموعة الثالثة، وحقق منتخب تونس الفوز على تشاد 3-0 في المجموعة الثانية، و فازت رواندا على جامبيا 3-1 في المجموعة الرابعة.