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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمكافحة التضخم.. أردوغان يخالف أفكاره بشأن رفع أسعار الفائدة

صدى البلد

قالت للأسوشيتد برس، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي طالما دعا إلى خفض أسعار الفائدة، يدعم الآن الخطة الاقتصادية لمستشاريه التي تشمل رفع أسعار الفائدة.

 

في نظرية تتعارض مع التفكير الاقتصادي التقليدي، ضغط أردوغان منذ فترة طويلة على محافظي البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة. وقد تم إلقاء اللوم على هذه الخطوة في تأجيج أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

 

لكن بعد فوزه بإعادة انتخابه في شهر مايو، عين أردوغان فريقًا اقتصاديًا جديدًا، يضم اثنين من المصرفيين البارزين، مما يشير إلى التحول إلى سياسات أكثر تقليدية. لكن الأسئلة ظلت قائمة حول ما إذا كان الفريق سيحتفظ بدعم أردوغان أو ما إذا كان الزعيم التركي سيعيد السياسات غير التقليدية.

 

قال محمد شيمشك، المصرفي السابق في ميريل لينش والذي أعاد أردوغان تعيينه وزيراً للمالية، لمجموعة من الصحفيين: "سواء كان الأمر يتعلق بمكافحة التضخم أو البرنامج المالي، فإن دعم الرئيس كامل". "ليس هناك أدنى تردد."

 

يضم الفريق الجديد أيضًا حافظ جاي إركان، الذي تولت منصب محافظة البنك المركزي. وكانت إركان أول امرأة تتولى هذا المنصب، وكانت في السابق رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا لبنك فيرست ريبابليك المتعثر حاليًا ومقره سان فرانسيسكو.

 

في السنوات الأخيرة، أقال أردوغان ثلاثة من محافظي البنوك المركزية لفشلهم في الالتزام بسياساته لخفض أسعار الفائدة.

 

جادل الكثيرون بأن أردوغان قد يكون مترددًا في الشروع في سياسة تشديد قبل الانتخابات المحلية في مارس 2024، عندما تنخرط الحكومة تقليديًا في فورة الإنفاق.

 

قالت إركان: «سنواصل عملية التشديد بكل وسائلنا حتى نصل إلى تحسن كبير في التضخم». "إن خفض التضخم هو أولويتنا الأولى، ولا يوجد حل وسط بشأن هذا الأمر."

 

ومنذ توليه منصبه في يونيو، رفع إركان أسعار الفائدة من 8.5% إلى 25%.. يبلغ معدل التضخم حوالي 60%، وفقاً للأرقام الرسمية، على الرغم من أن خبراء اقتصاديين مستقلين يقولون إن المعدل الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

 

تحدث شيمشك وأركان ووزراء آخرون بعد يوم من كشف الحكومة عن خطتها الاقتصادية متوسطة المدى، والتي تهدف إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد في غضون ثلاث سنوات.

 

تقدر الحكومة أن يصل التضخم إلى 65% نهاية العام قبل أن يبدأ في التراجع، بحسب الخطة.

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