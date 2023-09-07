كيفية التحكم في ارتفاع ضغط الدم.. هيئة الدواء توضح

عرضت هيئة الدواء المصرية نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والحد من مخاطره،

وإليكم هيئة الدواء المصرية من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك اليوم الخميس مجموعة من النصائح التى تحمى من ارتفاع ضغط الدم.



وجاءت نصائح هيئة الدواء للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، كالآتي:



1. قياس ضغط الدم بشكل منتظم ومتكرر

2. الكشف المبكر عند الشعور بأي عرض من ارتفاع ضغط الدم.​

3. الابتعاد عن التدخين و الكحوليات تماما.​

4. ممارسة الرياضة تساعد في خفض ضغط الدم

5. اتباع نظام غذائي صحي، وتجنب الوجبات السريعة والدهون غير الصحة، وتقليل ملح الطعام تعالج ارتفاع ضغط الدم