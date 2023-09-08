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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يكشف حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد بايدن

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة جو بايدن تجاوز 44.4 مليار دولار، ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة أكثر من 43.7 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن "الولايات المتحدة تعهدت بتقديم أكثر من 44.4 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، بما في ذلك أكثر من 43.7 مليار دولار منذ 24 فبراير 2022".

وفي وقت سابق الخميس، قالت نائبة المتحدثة باسم البنتاجون، سابرينا سينج، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار تشمل معدات دفاع جوي إضافية وذخائر مدفعية.

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البنتاجون تعلن عن كيفية تسليم أوكرانيا اليورانيوم المنضب

أعلنت واشنطن الأربعاء، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لكييف، عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، من ضمنها ذخائر يورانيوم من عيار 120 ملميترًا.

وبحسب تقرير نشره موقع "إنسايدر"، فإن قذائف اليورانيوم المنضب تلك يتم إطلاقها من دبابات (ابرامز-M1)  الأمريكية التي من المتوقع أن تصل أوكرانيا خريف هذا العام، بعد أن قضى جنود أوكرانيون الصيف في ألمانيا وهم يتدربون على استخدامها.

واليورانيوم المنضب مادة ذات كثافة عالية- ومشعة إلى حد ما- بدأ الجيش الأمريكي في استخدامها للمرة الأولى قبل عقود، لإنتاج دروع الدبابات، وقذائف الهاون، والذخيرة.

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