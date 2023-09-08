التضامن: الصحة والتعليم شرطان أساسيان لاستمرارية صرف تكافل وكرامة

تكافل وكرامة.. كشف الدكتور عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن للتعليم أهم تفاصيل مبادرة “لا أمية مع تكافل”، قائلًا إن برنامج تكافل وكرامة له شرطين لاستمرارية الصرف، الأول التعليم والثاني الصحة، التعليم من خلال استمرار أطفال الأسرة المستفيدة في التعلم والذهاب للمدرسة مع محو أمية الأم نفسها، لافتًا إلى أن نسبة الأمية في المستفيدين من تكافل وكرامة تصل لـ 62%.





وأضاف “حمزة” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية"الأولى المصرية"، اليوم الجمعة، أن تعليم الأسرة أمرًا هامًا لكي تستطيع إدارة أمورها، لافتًا إلى أن الدعم النقدي في مصر أصبح مشروطًا بشروط تنموية ولمدة محددة لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.



وتابع مستشار وزيرة التضامن للتعليم أن جميع أبناء أسر تكافل وكرامة معفين من دفع مصروفات المدرسة، بجانب ما تقدمه الوزارة من دعم لمستلزمات العملية التعليمية من ملابس وشنط مدرسية ومجموعات الدراسية.



