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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تكشف عن أول غواصة نووية هجومية.. وكيم يتوعد الأمريكيين

كوريا الشمالية تكشف
كوريا الشمالية تكشف النقاب عن أول غواصة نووية هجومية

أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أن تطوير بلاده غواصة نووية هجومية جديدة سيسمح لها بمواجهة الأمريكيين.

 

وقالت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت أول "غواصة هجوم نووي تكتيكي" تشغيلية وخصصتها للأسطول الذي يقوم بدوريات في المياه بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

 

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد قال في حفل الإطلاق يوم الأربعاء إن الغواصة رقم 841 - المسماة هيرو كيم كون أوك على اسم شخصية تاريخية كورية شمالية - ستكون واحدة من "الوسائل الهجومية تحت الماء الرئيسية للقوة البحرية" لكوريا الشمالية.

 

وأشار المحللون إلى إن السفينة تبدو غواصة معدلة من فئة روميو من الحقبة السوفيتية، حصلت عليها كوريا الشمالية من الصين في السبعينيات وبدأت في الإنتاج محليا.

 

وأوضح المحللون أن تصميم الغواصة، مزودة ب 10 فتحات أنبوب الإطلاق، أظهر أنه على الأرجح مسلح بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. لكن مثل هذه الأسلحة لن تضيف قيمة كبيرة إلى القوات النووية البرية الأكثر قوة في الشمال، لأن الغواصات القديمة المستخدمة كجوهر التصميم الجديد وبطيئة ولها نطاق محدود، مما يعني أنها قد لا تنجو لفترة طويلة خلال الحرب، كما قال فان ديبين، خبير الأسلحة الحكومي الأمريكي السابق الذي يعمل مع مشروع 38 نورث في واشنطن.

 

وأضاف أنه "عندما يتم نشر هذا الشيء ميدانيا، سيكون عرضة تماما لحرب الحلفاء المضادة للغواصات".


كوريا الشمالية تبالغ في قدرتها والغواصة غير مجهزة


لذلك أعتقد أنه من وجهة نظر عسكرية قاسية، فإن هذا لا معنى له. بينما أكد جيش كوريا الجنوبية أن الغواصة لا تبدو جاهزة للعمليات العادية، وأن هناك علامات على أن كوريا الشمالية تحاول المبالغة في قدراتها.

 

وخلال حفل الإطلاق، قال كيم إن تسليح البحرية بالأسلحة النووية مهمة عاجلة ووعد بمزيد من السفن تحت الماء والسطحية المجهزة بالأسلحة النووية التكتيكية للقوات البحرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء KCNA.

 

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "إن حفل إطلاق الغواصات بشر ببداية فصل جديد لتعزيز القوة البحرية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية"، وذلك باستخدام الأحرف الأولى من الاسم الرسمي للشمال، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.


تحويل الغواصات لسفن مسلحة نوويا

 

وقال كيم إن كوريا الشمالية تخطط لتحويل الغواصات الأخرى الموجودة إلى سفن مسلحة نوويا، وتسريع دفعها لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية في نهاية المطاف.

 

وقال الزعيم الكوري الشمالي في خطاب، في إشارة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية: "إن تحقيق تطور سريع لقواتنا البحرية ... هو أولوية لا يمكن تأخيرها بالنظر إلى ... التحركات العدوانية الأخيرة للأعداء والأعمال العسكرية".

 

وتحظر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية، وحظي إطلاق الغواصة بإدانة من كوريا الجنوبية واليابان.

 

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في إحاطة: "يشكل النشاط العسكري لكوريا الشمالية تهديدا أخطر وأكثر ووشيكا لأمن بلدنا أكثر من ذي قبل".

 

غواصة الهجوم النووي

 

ويشير التصنيف كغواصة "تكتيكية" إلى أنها لا تحمل صواريخ باليستية تطلق من الغواصات (SLBM) يمكنها الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، ولكنها أصغر حجما وقصيرة المدى من ذلك SLBMs أو صواريخ كروز تطلق من الغواصات (SLCM) قادرة على ضرب كوريا الجنوبية أو اليابان أو أهداف إقليمية أخرى، كما قال تشوي إيل، وهو قبطان غواصة كوري جنوبي متقاعد.

 

وقال إن الجزء الخلفي من شراع الغواصة - البرج الذي يبرز من أعلى الهيكل - تم توسيعه وتم تركيب 10 أنابيب إطلاق رأسية، 4 كبيرة و 6 صغيرة، على الأرجح ل SLBMs و SLCMs. قامت كوريا الشمالية باختبار إطلاق كل من SLBMs وSLCMs.

 

من غير الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية قد طورت بالكامل الرؤوس الحربية النووية المصغرة اللازمة لمثل هذه الصواريخ. ويقول المحللون إن إتقان الرؤوس الحربية الصغيرة سيكون على الأرجح هدفا رئيسيا إذا استؤنف الشمال التجارب النووية.

 

وتمتلك كوريا الشمالية حوالي 20 غواصة من فئة روميو، تعمل بمحركات تعمل بالديزل والكهرباء وقد عفا عليها الزمن وفقا للمعايير الحديثة، حيث تقوم معظم البلدان الأخرى بتشغيلها فقط كسفن تدريب.

 

رصد المحللون لأول مرة علامات على أنه تم بناء غواصة جديدة واحدة على الأقل في عام 2016، وفي عام 2019 أظهرت وسائل الإعلام الحكومية أن كيم يتفقد غواصة لم يتم الإبلاغ عنها سابقا بنيت تحت "اهتمامه الخاص" والتي ستعمل قبالة الساحل الشرقي.

 

ولم تصف وسائل الإعلام الحكومية في ذلك الوقت أنظمة أسلحة الغواصة أو تقول أين ومتى تم التفتيش، لكن المحللين قالوا إن الحجم الظاهر للسفينة الجديدة أشار إلى أنها مصممة لحمل الصواريخ.

 

وتمتلك كوريا الشمالية أسطولا كبيرا من الغواصات ولكن من المعروف أن غواصة الصواريخ الباليستية التجريبية 8.24 يونغونغ (بطل 24 أغسطس) هي الوحيدة التي أطلقت صاروخا.

 

ويأتي حفل الإطلاق في الوقت الذي من المقرر أن تحتفل فيه كوريا الشمالية بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين ليوم تأسيسها يوم السبت، وتتبع التقارير التي تفيد بأن كيم يخطط للسفر إلى روسيا هذا الشهر للقاء الرئيس فلاديمير بوتين لمناقشة إمدادات الأسلحة إلى موسكو.

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