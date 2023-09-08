عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لأولمبياد باريس.. موعد ودية المنتخب الأولمبي الثانية أمام روسيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي وروسيا

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره منتخب روسيا للمحليين في المباراة الودية الثانية يوم الإثنين القادم.

وتأهل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي الي نهائيات أولمبياد باريس 2024 رفقة منتخب المغرب .

ويسعى البرازيلي روجيرو ميكالي الي خلق توليفة داخل صفوف المنتخب الأولمبي عبر الاحتكاك بمختلف المدارس الكروية العالمية والقارة السمراء.

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

كنت بهزر فى عزاء سعيد الجدي| فاروق جعفر يطلق قذائفه: أتمنى الاستعانة بتجربة الأهلي في الزمالك.. وهذا موقفي من الانتخابات

المنتخب الأولمبي يتعادل وديا مع روسيا

 

تعادل المنتخب الأولمبي مع روسيا للمحليين 1 / 1 وديا في المباراة التي اقيمت بالسويس
تقدم منتخب مصر الأولمبى في الدقيقة السابعة عن طريق بلال مظهر.

 وكانت بداية الهدف بتصويبة من محمود صابر من يسار منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر لتصل إلى بلال مظهر ليسدد الكرة داخل الشباك.

وتعادل المنتخب الروسي، أمام المنتخب الأولمبي في الدقيقة 46 من زمن اللقاء، بعد تصويبة من مهاجم روسيا من داخل منطقة الجزاء لترتد إلى ستيبان أوجانيسيان الذي سدد الكرة داخل الشباك.

المنتخب الأولمبي منتخب روسيا ميكالي أولمبياد باريس بلال مظهر محمود صابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

بعد اشتباكات بالأيدي.. إصابة نيمار في تدريبات منتخب البرازيل

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان التونسي سعد المحواشي بعد عرض مسرحيته في المسرح التجريبي

نجم الكرة المصرية السابق يكشف أبرز أزمات ميكالي مع المنتخب الأولمبي

ترشيحاتنا

قناة مجانية تحصل على حقوق إذاعة مباراة الزمالك في الكونفدرالية

توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن ومصر الخير لتطوير 36 قاعة حضانة ببورسعيد

الحكومة تتلقي 9 آلاف شكوى بشأن الكهرباء و8139 في مجال الأمن

خالد عبد الغفار: العدالة أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل

وزير الأوقاف يكشف أسباب التطرف والانحراف الفكري وخطورته على المجتمع

موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء موجات الحرارة.. فاضل كام يوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

بفستان ملفت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| طبية تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت..مفاجأة غير متوقعة عن ماء الجبنة

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ