استعدادا لأولمبياد باريس.. موعد ودية المنتخب الأولمبي الثانية أمام روسيا

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره منتخب روسيا للمحليين في المباراة الودية الثانية يوم الإثنين القادم.

وتأهل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي الي نهائيات أولمبياد باريس 2024 رفقة منتخب المغرب .

ويسعى البرازيلي روجيرو ميكالي الي خلق توليفة داخل صفوف المنتخب الأولمبي عبر الاحتكاك بمختلف المدارس الكروية العالمية والقارة السمراء.

المنتخب الأولمبي يتعادل وديا مع روسيا

تعادل المنتخب الأولمبي مع روسيا للمحليين 1 / 1 وديا في المباراة التي اقيمت بالسويس

تقدم منتخب مصر الأولمبى في الدقيقة السابعة عن طريق بلال مظهر.

وكانت بداية الهدف بتصويبة من محمود صابر من يسار منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر لتصل إلى بلال مظهر ليسدد الكرة داخل الشباك.

وتعادل المنتخب الروسي، أمام المنتخب الأولمبي في الدقيقة 46 من زمن اللقاء، بعد تصويبة من مهاجم روسيا من داخل منطقة الجزاء لترتد إلى ستيبان أوجانيسيان الذي سدد الكرة داخل الشباك.