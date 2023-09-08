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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مجانية تحصل على حقوق إذاعة مباراة الزمالك في الكونفدرالية

شيكابالا وسيف الدين
شيكابالا وسيف الدين الجزيري

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره ارتا سولار والمقرر لها يوم 16 سبتمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية .


ويشارك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو رفقة فريق فيوتشر ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية. 

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قناة مجانية لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

ونجحت شبكة قنوات On sports في الحصول على حقوق إذاعة مباراة الزمالك امام ارتا سولار والمقرر لها يوم 16 سبتمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.


ومن المقرر أن يعود الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادى الزمالك الي القاهرة اليوم الجمعة من اجل قيادة الفارس الأبيض.

الزمالك أوسوريو فيوتشر كاس الكونفدرالية قنوات On sports

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