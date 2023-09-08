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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

كهربا وإمام عاشور
كهربا وإمام عاشور

شهدت قلعة النادي الأهلي خلال الآونة الأخيرة العديد من المفاجآت التي ضربت صفوف المارد الأحمر قبل مواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي منتصف سبتمبر الجاري في السعودية. 

ويعاني النادي الأهلي من أزمة ضم مهاجم سوبر قبل اغلاق باب الانتقالات في ميركاتو الصيف. 

كما تلقي النادي الأهلي صدمة توقيع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عقوبة مالية خاصة بدوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية.

صدى البلد يستعرض ازمات النادي الأهلي خلال الساعات الماضية. 

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ورطة الأهلي في صفقة إمام عاشور 

 

تمكن النادي الأهلي من حسم صفقة إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة أثارت الوسط الرياضي المصري بكثير من الجدل خصوصًا أنها تمت بعد رحيل اللاعب عن الزمالك بـ6 أشهر.

لوائح الفيفا تضمن للأندية حقوق مالية من سن 12 إلى 23، في أي انتقال للاعبين، وهو ما جعل هناك أحقية لناديي غزل المحلة وحرس الحدود بعد انتقال اللاعب من ميتيلاند الدنماركى الي النادي الأهلي من ضم إمام عاشور من نادي الزمالك.

كما أن هناك 5% من إجمالي مبلغ انتقال امام عاشور لصفوف ميتيلاند يوزع على ناديي غزل المحلة والحدود، وقيمة الصفقة موجودة عبر السيستم الخاص بالفيفا، وهناك نظام جديد يضمن لكل الأندية الحصول على مستحقاته من الصفقات، واتحاد الكرة يقوم حاليا بإجراءات لربط نفسه على السيستم الدولي.

انتقال امام لميتيلاند مقابل 3 مليون دولار للأهلي، يحصل الزمالك منقوص على نسبة الـ5% قيمة حقوق رعاية الأندية السابقة لـ إمام عاشور وهي مبلغ يصل لـ150 ألف دولار.

وبالتالي أصبح النادي الأهلي ملزم بدفع القيمة إلى نادي الزمالك وكذلك إلى ناديي حرس الحدود وغزل المحلة.

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مهاجم فرنسي يصدم الأهلي

 

قال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي إن المهاجم الفرنسي أنثوني موديست ضمن المرشحين للانتقال إلى الأهلي.

وأضاف المصدر أنه تم ترشيح اللاعب على مارسيل كولر وهناك ترحيب مبدئي بضم اللاعب.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب الـ35 عامًا يمتلك عروض أخري من أوروبا بخلاف عرض الأهلي، ولم يحسم مصيره سواء بالانتقال إلي الأهلي إلا أن تقارير إعلامية أكدت تفضيل اللاعب الفرنسي البقاء في أوروبا.

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إعارة مدافع الأهلي بعد تكرار تعرضه للإصابة

 

خرج محمود متولى مدافع النادي  الأهلي من حسابات السويسري مارسيل كولر عقب تعرضه للإصابة موخرا.
ويغيب محمود متولى مدافع النادي الأهلي عن مباراة السوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري بعد اصابته بالعضلة الضامة وغيابه لمدة ستة أسابيع. 
وافاد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن محمود متولي قد يخرج من النادى الأهلي على سبيل الإعارة في خلال الفترة المقبلة.
أضاف: بعد تكرار تعرض محمود متولى للإصابة بات مدافع النادي الأهلي خارج حسابات كولر فى ظل حاجة الخواجة الي جاهزية دفاعات المارد الأحمر خاصة وان الفريق يرتبط بمشاركات محلية وافريقية .

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كاف يوقع عقوبة مالية قدرها 550 ألف دولار على الأهلي

 

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف توقيع عقوبات على النادي الأهلي بسبب عدة خروقات للوائح في نسخة دوري أبطال أفريقيا.

العقوبات تأتي بسبب تأخر نزول لاعبي النادي الأهلي لإجراء عمليات الإحماء والتأخر في النزول للملعب بين الشوطين عدم إجراء تصريحات ولقاءات صحفية كما هو منصوص عليها في اللوائح عقب المباريات، كما تأتي عقوبات الأهلي بسبب تجاوزات الجماهير في عدة مباريات آخرها ذهاب نهائي الأبطال أمام الوداد المغربي. 

 

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