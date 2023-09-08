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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامد يثير الجدل في تصريحاته بشأن الأهلي.. شاهد

طارق حامد
طارق حامد

شارك نجم الزمالك السابق طارق السيد تصريحات اللاعب طارق حامد بشأن النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وقال طارق السيد: "طارق حامد: احترم الأهلي وجماهيره.. لكن أنا زملكاوي والزمالك بيتي وسأنهي مسيرتي به".

 

كشف الدولي المصري طارق حامد، حقيقة تفاوض النادي الأهلي معه قبل انضمامه إلى صفوف ضمك السعودي خلال الصيف الحالي.


وانضم طارق حامد إلى "ضمك" مؤخرا قادما من صفوف اتحاد جدة، في صفقة انتقال نهائي لمدة موسمين.


وقال طارق حامد خلال حوار مع صحيفة "الرياضية" السعودية:" أنا لاعب زملكاوي، والزمالك بيتي، لم أتلقَّ أي عرض من الأهلي، ومع احترامي الكبير لهذا النادي العريق وجماهيره الرائعة، لكنني أتمنى إنهاء مسيرتي الرياضية في بيتي الأول الزمالك".


وأضاف:" سعيد جدا بإسهامي في وصول الاتحاد إلى مونديال أندية العالم، كنت أتمنى المشاركة مع الفريق في هذه البطولة العالمية، لأنها الوحيدة التي تنقص مسيرتي بوصفي لاعبا، إذ شاركت في مختلف بطولات الأندية، ولعبت مع المنتخب المصري في كأس العالم، ولم يتبق لي إلا المشاركة في كأس العالم للأندية".


وعن ارتباط اسم النجم المصري محمد صلاح  لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالانضمام إلى اتحاد جدة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، أمس الخميس، أجاب:" لعبت إلى جوار محمد صلاح في منتخب مصر، وهو لاعب كبير، وأتمنى أن ينتقل إلى الاتحاد، لأن جمهوره يستحق لاعبا كبيرا مثل محمد صلاح".
وتابع:" تواجد لاعبون مثل الفرنسي كريم بنزيما وجولو كانتي وفابينيو إضافة كبيرة لفريق الاتحاد ودوري روشن السعودي".
وعن ابتعاد مواطنه أحمد حجازي عن الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أجاب:" أحمد حجازي شخصية قوية، لعبت إلى جواره، وأستطيع التأكيد أنه يشكل 40 في المئة من قوة أي فريق يلعب فيه، مَن يعرف شخصية حجازي، يعلم أنه سيعود أقوى من السابق".

كشف الدولي المصري طارق حامد، حقيقة تفاوض النادي الأهلي معه قبل انضمامه إلى صفوف ضمك السعودي خلال الصيف الحالي.


وانضم طارق حامد إلى "ضمك" مؤخرا قادما من صفوف اتحاد جدة، في صفقة انتقال نهائي لمدة موسمين.


وقال طارق حامد خلال حوار مع صحيفة "الرياضية" السعودية:" أنا لاعب زملكاوي، والزمالك بيتي، لم أتلقَّ أي عرض من الأهلي، ومع احترامي الكبير لهذا النادي العريق وجماهيره الرائعة، لكنني أتمنى إنهاء مسيرتي الرياضية في بيتي الأول الزمالك".


وأضاف:" سعيد جدا بإسهامي في وصول الاتحاد إلى مونديال أندية العالم، كنت أتمنى المشاركة مع الفريق في هذه البطولة العالمية، لأنها الوحيدة التي تنقص مسيرتي بوصفي لاعبا، إذ شاركت في مختلف بطولات الأندية، ولعبت مع المنتخب المصري في كأس العالم، ولم يتبق لي إلا المشاركة في كأس العالم للأندية".


وعن ارتباط اسم النجم المصري محمد صلاح  لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالانضمام إلى اتحاد جدة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، أمس الخميس، أجاب:" لعبت إلى جوار محمد صلاح في منتخب مصر، وهو لاعب كبير، وأتمنى أن ينتقل إلى الاتحاد، لأن جمهوره يستحق لاعبا كبيرا مثل محمد صلاح".
وتابع:" تواجد لاعبون مثل الفرنسي كريم بنزيما وجولو كانتي وفابينيو إضافة كبيرة لفريق الاتحاد ودوري روشن السعودي".
وعن ابتعاد مواطنه أحمد حجازي عن الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أجاب:" أحمد حجازي شخصية قوية، لعبت إلى جواره، وأستطيع التأكيد أنه يشكل 40 في المئة من قوة أي فريق يلعب فيه، مَن يعرف شخصية حجازي، يعلم أنه سيعود أقوى من السابق".

طارق حامد

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