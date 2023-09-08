بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

كشفت تقارير صحفية، عن تصرف الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند السابق، بعدما أصبح بلا نادِ.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت مؤخرًا إلى اقتراب مهاجم بوروسيا دورتموند السابق من الانضمام للنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة “كولنر شتات أنتسايقر” الألمانية فإن موديست، مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، قد خاض مباراة ودية أمس الخميس مع فريقه السابق “كولن” ضد إف سي دورين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجم بوروسيا دورتموند السابق مازال محافظًا على لياقته وكاد أن يسجل هدفًا ولكنه لم يكن موفق.

أرقام موديست الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند

شارك موديست، البالغ من العمر 35 عامًا، مع فريق بوروسيا دورتموند الموسم الماضي، في 28 مباراة، بواقع 1269 دقيقة، نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد.